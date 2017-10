Le libéral Richard Hébert remporte l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean

Les libéraux de Justin Trudeau peuvent crier victoire. Ils ont réussi à faire élire leur poulain lors de l’élection partielle de lundi soir dans Lac-Saint-Jean, une circonscription que les « rouges » n’avaient pas représentée depuis 1984. Les nouveaux chefs conservateur, bloquiste et néodémocrate échouent ainsi tous à leur premier test électoral: le premier, Andrew Scheer, en perdant un siège que sa formation détenait depuis 10 ans, la seconde, Martine Ouellet, en laissant filer une circonscription qui était à sa portée, et le troisième, Jagmeet Singh, en voyant ses appuis s’effondrer.

Au moment d’écrire ces lignes, avec 96 % du vote dépouillé, le candidat libéral et ex-maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, avait obtenu 38 % des voix exprimées. Il devançait le conservateur Rémy Leclerc et le bloquiste Marc Maltais qui avaient respectivement obtenu 25 % et 24 %. La néodémocrate Gisèle Dallaire a terminé quatrième, loin derrière avec un peu moins de 12 % des voix. En 2015, le conservateur Denis Lebel avait récolté 33 % des voix exprimées contre 29 % pour la néodémocrate Dallaire. Le Parti libéral et le Bloc québécois étaient arrivés ex aequo en troisième place avec 18 % des voix chacun.

Pour le NPD, qui n’avait été qu’à 2658 votes de la victoire à l’élection générale, le résultat constitue un net recul. S’agit-il d’un présage de l’accueil que réserve le Québec au nouveau chef, Jagmeet Singh ? Plus tôt dans la journée lundi, son lieutenant québécois, Alexandre Boulerice, avait mis en garde contre ce genre d’analyse. « Il n’y a jamais juste une cause à un phénomène politique, avait souligné le député. On devra regarder le résultat et voir ce qui a joué. Mais il ne faut pas négliger le fait que lors d’une élection partielle comme ça, les électeurs savent qui est au gouvernement et c’est quelque chose qui est assez fort au Lac-Saint-Jean, la volonté d’être du bon bord, du bord du gouvernement. Ça aussi, ça peut jouer et ça n’a rien à voir avec les attributs vestimentaires du chef du NPD. » M. Singh avait martelé lors de son passage dans la circonscription il y a une dizaine de jours que les Québécois seraient capables de faire abstraction de son turban et de sa barbe pour écouter les idées progressistes qu’il défend.

Inversement, les libéraux ont de quoi pavaner. La dernière fois qu’ils ont élu un député dans Lac-Saint-Jean, c’était en 1980. Les conservateurs ont repris le dessus en 1984. Un certain Lucien Bouchard a pris la relève en 1988, pour devenir bloquiste par la suite. La région a été représentée par les bloquistes Stéphan Tremblay, Sébastien Gagnon et Michel Gauthier avant que le conservateur Denis Lebel n’en fasse son bastion en 2007.

La déception sera vive du côté bloquiste, justement, où l'on croyait pouvoir reconquérir ce territoire traditionnellement souverainiste. Le candidat Marc Maltais s’était fait connaître pendant son règne de président du syndicat des travailleurs de l’aluminium d’Alma, de 2008 à 2012, règne qui a été marqué par un lockout de six mois chez Rio Tinto Alcan. Il s’était imposé comme une voix régionale forte. On le disait plus fort dans la région d’Alma. Cela n’aura pas été suffisant : après avoir pris les devants de la course en début de soirée, ses appuis ont plafonné.

Quant aux conservateurs, ils n’auront pas su survivre au départ de leur ex-ministre Denis Lebel. Le candidat Rémy Leclerc était un pur produit de la machine conservatrice. Il a été conseiller politique de M. Lebel et son fils, Marc-André Leclerc, est aujourd’hui chef de cabinet adjoint du chef Andrew Scheer.

Un ultra-conservateur en Alberta

Du côté de Sturgeon River–Parkland, la circonscription albertaine où se tenait également une élection partielle lundi, le conservateur Dane Lloyd l’a emporté sans difficulté. Avec 245 boîtes de scrutin dépouillées sur 251, il avait récolté 77,5 % des voix contre 12,1 % pour le libéral Brian Gold et 7,5 % pour la néodémocrate Shawna Gawreluck. Une élection partielle a été rendue nécessaire par le départ de Rona Ambrose, au printemps dernier.

Une réputation sulfureuse précède l’arrivée à Ottawa du nouvel élu. Âgé d’à peine 26 ans, Dane Lloyd se qualifie lui-même de « très conservateur ».

En 2009, il a lancé sur Facebook le groupe National Rifle Association of Canada. La NRA est le puissant lobby américain pro-armes à feu. « Je tente, avait-il écrit, de transformer [cette page Facebook] en grand mouvement, car le libertarisme et le droit de porter des armes sont synonymes puisque les libertés du libertarisme sont garanties lorsque les citoyens sont bien armés. » Le Huffington Post a retrouvé cette publication Facebook, qui a disparu depuis. M. Lloyd a diffusé une déclaration indiquant que cette citation « ne reflète pas [s]on opinion actuelle sur la possession d’armes à feu au Canada ».

En 2009 toujours, M. Lloyd avait célébré la fermeture du programme d’études féministes à l’Université de Guelph. « Je me ferai probablement assassiner par les féminazies, mais je pense que la fermeture de ce programme est une bonne chose, cela permettra d’épargner bien de l’argent qui était gaspillé dans un programme inutile », avait-il écrit sur Facebook, une publication qui a elle aussi été effacée. Sur les ondes de CTV, M. Lloyd a expliqué récemment qu’il arrivait parfois que, dans le vif d’un débat, on dise « des choses que l’on regrette par la suite ». « Je n’utiliserais pas ce terme [féminazies] aujourd’hui. » Il n’avait que 18 ans à l’époque.

M. Lloyd est pro-vie et a, à ce titre, obtenu l’aval du groupe anti-avortement Campaign Life Coalition. Détenteur d’un baccalauréat en histoire et en sciences politiques, réserviste dans l’infanterie, il a travaillé comme adjoint parlementaire du député conservateur Michael Cooper (lui aussi pro-vie) et de l’ancien ministre conservateur Ed Fast. La phrase d’introduction sur sa page Facebook est un verset de la Bible : « Craignez Dieu, honorez le roi. » Lors de l’investiture conservatrice chaudement disputée, Rona Ambrose avait appuyé un des adversaires de Dane Lloyd.