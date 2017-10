Ottawa écarte la révocation de la citoyenneté d’Aung San Suu Kyi

Le gouvernement Trudeau écarte la possibilité de révoquer la citoyenneté canadienne honoraire d’Aung San Suu Kyi, semblant laisser entendre qu’elle équivaut à celle d’un Canadien né au pays dont la citoyenneté est irrévocable.

Lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi s’est vu remettre une citoyenneté canadienne honoraire en 2007, lorsqu’elle était emprisonnée à sa résidence de Rangoun. Elle est depuis devenue la leader du pouvoir civil au Myanmar, où une répression meurtrière s’abat sur la minorité musulmane rohingya.

Le silence d’Aung San Suu Kyi sur ces violences en a mené plusieurs à réclamer qu’on lui retire sa citoyenneté canadienne honoraire.

« Le premier ministre l’a bien dit, lorsqu’il parlait de la citoyenneté canadienne pendant les débats de la campagne électorale : un Canadien est un Canadien », a rétorqué la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, lundi.

Or, Justin Trudeau commentait alors une loi conservatrice – depuis renversée?– qui permettait de révoquer la citoyenneté d’un Canadian ayant deux nationalités et étant condamné pour terrorisme.

Le premier ministre n’a pas directement commenté la citoyenneté – qui n’est qu’honoraire – d’Aung San Suu Kyi depuis l’escalade des violences qui ont mené 900 000 Rohingyas à trouver refuge au Bangladesh.

La ministre Freeland a néanmoins qualifié la répression de l’armée myanmaraise contre les Rohingyas de l’État de Rakhine de « crimes contre l’humanité » et de « nettoyage ethnique ».

Bob Rae, envoyé spécial

Le premier ministre a par ailleurs nommé l’ancien chef libéral et ex-premier ministre ontarien Bob Rae émissaire spécial du Canada auprès du Myanmar, où celui-ci s’entretiendra avec divers représentants afin de voir ce qu’Ottawa pourrait faire pour améliorer la situation et aider les opprimés.

M. Rae compte s’y rendre dès la semaine prochaine et il doit faire rapport à la fin janvier.

La ministre du Développement internationale, Marie-Claude Bibeau, a pour sa part annoncé l’octroi de 12 millions en aide humanitaire, portant la contribution totale du Canada à 25 millions.

La communauté internationale s’est engagée lundi à verser 234 millions $ US pour venir en aide aux Rohingyas qui ont fui le Myanmar depuis le mois d’août. Une somme qui s’ajoute aux 116 millions $ US déjà promis, et qui porte l’enveloppe totale à 340 millions $ US.

Les Nations unies disent avoir besoin de 434 millions $ US d’ici le mois de février pour venir en aide aux réfugiés de cette minorité musulmane.à



Avec Associated Press