Bob Rae nommé émissaire spécial du Canada au Myanmar

Justin Trudeau a nommé l’ex-premier ministre ontarien Bob Rae émissaire spécial au Myanmar.

Il sera chargé de faire pression sur ses dirigeants pour régler la crise des Rohingyas fuyant vers le Bangladesh.

Le Canada va par ailleurs doubler son aide humanitaire à ces réfugiés musulmans cette année, en la portant à 25 millions de dollars canadiens, a annoncé le premier ministre.

L’annonce coïncide avec l’ouverture à Genève d’une conférence internationale des donateurs visant à recueillir 434 millions de dollars d’ici février 2018.

M. Rae « insistera sur l’urgente nécessité de résoudre la crise humanitaire et sécuritaire » au Myanmar et conseillera M. Trudeau sur les meilleures façons de « répondre aux besoins des personnes déplacées et touchées par les récentes violences », selon un communiqué des services du premier ministre.

« Le Canada est profondément inquiet de l’urgente crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans l’État de Rakhine [dans l’ouest du Myanmar], et en particulier de la cruelle persécution que subissent les musulmans rohingyas », a dit M. Trudeau.

Photo: Nathan Denette Archives La Presse canadienne

Quelque 900 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les violences dont ils sont victimes au Myanmar, dont les deux tiers depuis fin août.

Les Rohingyas sont traités comme des étrangers au Myanmar, un pays à plus de 90 % bouddhiste. Victimes de discriminations, ils ne peuvent pas voyager ou se marier sans autorisation. Et ils n’ont accès ni au marché du travail ni aux services publics comme les écoles et hôpitaux.

Justin Trudeau a appelé le mois dernier la dirigeante myanmaraise Aung San Suu Kyi à « mettre fin à la violence » à l’origine de cet exode.

Aung San Suu Kyi, citoyenne d’honneur du Canada et prix Nobel de la paix, est sous le feu des critiques pour sa position ambiguë sur le sort de cette minorité musulmane.