Bill Clinton à Montréal pour une conversation avec Jean Chrétien

L’ex-président américain Bill Clinton poursuit sa visite au Canada avec un arrêt à Montréal, mercredi.

Il y participera à une conversation avec l’ancien premier ministre canadien Jean Chrétien. Les deux hommes discuteront des relations canado-américaines, dans un événement présenté par le Conseil des affaires canadiennes-américaines.

M. Clinton était à Toronto, mardi soir, où il a accepté un doctorat honorifique de la part de l’Université Saint-François-Xavier, en Nouvelle-Écosse.

Par communiqué, l’université a indiqué que l’ancien président a parlé de politique mondiale dans son discours, affirmant que les gens ne prennent pas le temps de tendre la main aux autres et de se voir véritablement.

M. Clinton a aussi participé à une discussion sur le leadership avec Frank McKenna, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, ex-ambassadeur du Canada à Washington et diplômé de l’université.

Selon l’université, Bill Clinton a souligné qu’il était le seul président américain à avoir visité le Canada cinq fois pendant qu’il était en poste. Il a de plus séjourné au Canada près de 50 fois depuis la fin de sa présidence, en 2001.

Sa femme et ex-candidate présidentielle, Hillary Clinton, a elle aussi fait un saut au Canada récemment, alors qu’elle s’est rendue à Toronto le 28 septembre pour promouvoir son nouveau livre What Happened (Ça s’est passé comme ça). Sa tournée de promotion l’amènera à Montréal le 23 octobre et à Vancouver le 13 décembre.