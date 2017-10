Jagmeet Singh, nouveau chef du NPD

Monsieur Guy Caron,

Bravo pour votre belle campagne. J’ai voté pour vous et pour la continuité d’une place forte et éclairée du Québec au NPD. Bravo aussi pour l’élection majoritaire dès le premier tour de Jagmeet Singh comme nouveau chef du parti. Cela donne une belle image à la population de l’esprit de changement et d’ouverture qui anime ce parti autant que de sa détermination démocratique et sociale.

Espérons que le parti tout entier, sous sa gouverne, continuera d’être aussi déterminé en ce qui concerne la défense de la nature, de la justice et de l’équité culturelle, politique et sociale, en n’oubliant personne, et dans le respect des droits des Premières Nations dont nous habitons les terres ancestrales.

Remercions enfin aussi Thomas Mulcair d’avoir su garder la barre haut concernant les valeurs du NPD, toutes ces dernières années, au Parlement du Canada et devant la population canadienne, et pour son travail d’équipe à tous les échelons, grâce auquel nous pouvons continuer fièrement de regarder avec une certaine confiance vers l’avenir, malgré les difficultés et obstacles de toutes sortes dans notre monde fortement en péril.