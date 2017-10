Front commun contre la réforme fiscale au menu de la rencontre des premiers ministres

La grogne grandit, parmi les provinces, quant à la réforme fiscale qu’envisage Ottawa. Et bon nombre d’entre elles comptent profiter de leur rencontre fédérale-provinciale avec Justin Trudeau mardi pour le sommer d’abandonner.

Le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont critiqué, ces derniers temps, la volonté du gouvernement fédéral de revoir certaines règles fiscales pour les entreprises et les corporations.

À son arrivée à la rencontre des premiers ministres du pays, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a réitéré que le gouvernement fédéral devait laisser tomber son idée. « Le gouvernement fédéral doit reculer sur cette proposition malavisée, en vertu de laquelle on devrait avoir une lutte des classes dans notre pays entre les petites entreprises familiales et le reste de la population. Ça n’a aucun sens », a martelé M. Pallister mardi matin, en déplorant que le débat des dernières semaines ait créé « un sens d’antipathie et d’animosité ». Le premier ministre manitobain a lui-même quitté un poste d’enseignant — et la sécurité d’emploi qui venait avec — pour se lancer en affaires. Son cas n’est pas unique, a-t-il argué, et le Canada a besoin de ces créateurs d’emploi que sont les petites entreprises.

Signe de la fracture politique qui s’est révélée dans tout ce débat, le premier ministre conservateur du Manitoba s’est montré très critique de la réforme fiscale, tandis que le nouveau venu néodémocrate de la Colombie-Britannique semblait de son côté plus réceptif aux arguments de Justin Trudeau.

Le premier ministre britanno-colombien John Horgan est plus ambivalent sur la question. Certains entrepreneurs sont en effet « très inquiets », a-t-il consenti, mais d’autres citoyens ont en revanche du mal à comprendre que des individus gagnant 200 000 $ ou plus par année ne paient pas leur juste part d’impôts. « Le ministre des Finances [fédéral Bill Morneau] va devoir trouver un équilibre », a estimé M. Horgan, qui préférait attendre d’écouter le ministre avant de se prononcer davantage sur le sort qu’il aimerait voir réservé à cette réforme.

Consensus pas unanime

Le ministre Morneau présentera mardi aux chefs des gouvernements provinciaux les tenants de la réforme fiscale qu’il a proposée cet été, et dont les préconsultations se terminaient cette semaine.

De l’avis du premier ministre du Nunavut, Peter Taptuna, M. Morneau et M. Trudeau risquent de faire face à un front commun contre leur réforme. « Notre économie est très fragile et [la réforme] va imposer beaucoup de contraintes inutiles à nos petites entreprises », a fait valoir M. Taptuna en arrivant à la rencontre. « C’est précisément ce que sera le message des premiers ministres provinciaux », a-t-il prévenu.

Le consensus n’était cependant pas unanime, à l’ouverture de la rencontre, puisque John Horgan de la Colombie-Britannique n’était pas encore prêt à réclamer l’abandon complet de la réforme.

Les provinces parviendront-elles à réellement faire front commun ? « C’est comme rameuter un troupeau, avec les premiers ministres. On ne peut pas compter sur eux pour avoir un front commun », concédait Brian Pallister du Manitoba à l’entrée de la réunion.

Les premiers ministres du pays discuteront non seulement de la réforme fiscale, mais aussi de la légalisation de la marijuana et des négociations en cours sur l’Accord de libre-échange nord-américain. Une rencontre avec les chefs des grandes assemblées autochtones, inuites et métisses s’est aussi tenue aussi en début de journée.