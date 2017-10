Julie Payette se pose à Rideau Hall

Réconciliation autochtone, changements climatiques, diversité culturelle ; c’est en reprenant les thèmes chers aux libéraux de Justin Trudeau que Julie Payette a entamé son règne de gouverneure générale.

La cérémonie était toute en musique et la nouvelle vice-régale du Canada décontractée, malgré le faste du protocole. Habillée sobrement, joviale au fil de son discours qu’elle a livré sans fausses notes, Julie Payette était visiblement émue d’hériter de ce nouveau mandat à l’âge de 53 ans. La nouvelle gouverneure générale regardait souvent ses parents, son frère et sa soeur, assis près d’elle dans la Chambre du Sénat. Au moment de prendre son siège officiel, une fois son assermentation terminée, Julie Payette a accueilli les chaleureux applaudissements la main sur le coeur, avant d’échanger un clin d’oeil avec son fils, Laurier, qui l’a accompagnée toute la journée.

Cette nomination, Julie Payette ne s’y attendait pas, a-t-elle avoué. Mais elle a été ravie d’acquiescer à la demande du premier ministre, après avoir pris soin de consulter son fils de 14 ans qu’elle a remercié de lui avoir « donné la permission d’accepter ».

Le premier ministre a salué sa carrière d’astronaute qui, avec ses deux voyages dans l’espace, a « non seulement réalisé ses propres rêves »,mais « ceux de tout un pays et de toute une génération ».

Cette expérience, Julie Payette l’a elle-même abondamment évoquée. En saluant ses anciens collègues venus de loin pour la célébrer, en remerciant ses parents de lui avoir permis de rêver, enfant, et d’ensuite atteindre ces rêves, et en martelant que le travail des astronautes devrait servir d’exemple au Canada et au monde entier.

« Vous ne voyez jamais la station spatiale faire les manchettes, parce qu’il n’y a rien de terriblement horrible qui s’y passe. Ça fonctionne. Des gens de différentes nations, qui travaillent ensemble, pour un bien commun. Non seulement ils travaillent ensemble, mais ils y mettent l’effort et font des compromis quand il le faut. […] Des leçons qu’on pourrait peut-être ramener sur terre plus souvent et les appliquer autant que possible », a proposé Julie Payette aux élus fédéraux et provinciaux réunis au Sénat. L’idée peut sembler « inédite », a-t-elle blagué. « Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je pense qu’ici, au Canada, nous sommes en position plus que jamais de faire une différence, parce que nous sommes riches en valeurs d’entraide, de compassion. »

Ce message, Julie Payette l’a aussi lancé à la communauté internationale. « Peut-être que si on travaille fort ensemble, nous pourrions avoir une chance de trouver des réponses et de [nous] attaquer aux importants enjeux mondiaux de l’heure comme les changements climatiques, la migration, la prolifération nucléaire, la pauvreté, la croissance démographique, et autres. Parce que les enjeux mondiaux n’ont pas de frontières, pas d’échéanciers et ils ont vraiment besoin qu’on s’y attarde. »

Son rôle étant avant tout protocolaire, Julie Payette n’a pas étoffé les thèmes du mandat qu’elle espère mener comme l’avaient fait ses prédécesseurs. La diversité, l’accès à l’éducation, le sport et l’importance d’une science fondée sur des données probantes ont été évoqués au passage. Mais c’est surtout cet appel à la coopération qu’a martelé la 29e gouverneure générale.

La main doit cela dit aussi être tendue aux peuples autochtones, a-t-elle insisté, en prononçant quelques mots en algonquin. « C’est une bonne idée qu’on ait enfin décidé d’écouter à nouveau leur sagesse, a-t-elle souligné. La réconciliation doit s’accomplir, pour le bien-être de nos communautés et pour l’avenir de nos enfants. » Mme Payette avait d’ailleurs invité cinq chefs autochtones, plutôt qu’un seul comme ce fut le cas lors de la cérémonie d’installation de l’ancien gouverneur général David Johnston.