Un homme contre le racisme et pour le français

Coqueluche de la gauche torontoise, Jagmeet Singh était jusqu’à tout dernièrement inconnu à l’extérieur de l’Ontario. Qui est donc le huitième chef du NPD et quelles idées a-t-il défendues en campagne ?

Jagmeet Singh, 38 ans, est né en banlieue de Toronto de parents ayant émigré du Punjab. S’il aime répéter dans les rallyes politiques qu’il provient d’une famille d’agriculteurs et comprend donc la réalité du monde rural, son vécu est beaucoup plus ancré dans l’urbanité canadienne. Ce sont ses parents qui sont issus de générations d’agriculteurs. Eux-mêmes ont poursuivi des études libérales au Canada. Le père de Jagmeet est psychiatre et sa mère, enseignante. Jagmeet a pour sa part décroché un baccalauréat en biologie à la Western University et obtenu un diplôme de la Faculté de droit Osgoode. Pendant ses études, il a milité contre la hausse des droits de scolarité en Ontario.

Une fois entré au Barreau en 2006, Jagmeet Singh se lance comme avocat de la défense spécialisé en droit criminel, d’abord au cabinet torontois Pinkofskys, puis à son compte. C’est à cette époque qu’il milite contre le contrôle aléatoire d’identité (le carding) pratiqué en Ontario. Cette pratique policière consiste à interpeller quiconque sur la voie publique pour l’obliger à s’identifier et à répondre à des questions. Le « carding » a été critiqué en Ontario, car il tend à viser de manière disproportionnée les Noirs et autres personnes racisées. M. Singh soutient avoir lui-même été apostrophé de la sorte à une dizaine de reprises.

Jagmeet Singh parle anglais, punjabi et français. Il raconte avoir décidé d’apprendre la langue de Molière quand il a réalisé que les Québécois subissaient ce que ses parents avaient vécu dans leur Inde natale : un manque de respect pour leur langue ayant nourri « un sentiment de honte ». Dans une vidéo de campagne destinée au Québec, il avait expliqué s’être procuré une cassette de Roch Voisine pour se faire l’oreille. Il a dû retirer la vidéo de son site Internet cet été après que le chanteur acadien eut dénoncé l’utilisation de son oeuvre à des fins politiques.

La politique depuis longtemps

Jagmeet Singh fait ses premiers pas en politique en 2011, lorsqu’il tente de se faire élire à la Chambre des communes dans la circonscription de Bramalea-Gore-Malton, alors détenue depuis 1993 par le libéral Gurbax Malhi, lui aussi sikh — la circonscription abrite la plus grande communauté indienne du Canada. Il mord la poussière, mais arrive néanmoins à 539 voix seulement du gagnant, le conservateur sikh Bal Gosal, triplant du même coup le score précédent du NPD. À l’automne de la même année, il se présente dans la même circonscription à l’élection provinciale même si le NPD ontarien y enregistre historiquement des résultats faméliques. Cette fois, il l’emporte.

À Queen’s Park, il milite contre le « carding ». Il dépose aussi à répétition un projet de loi pour soustraire ses coreligionnaires à l’obligation du port de casque à moto. Lui-même préfère le vélo. Il se targue d’enfourcher son vélo pliable Brompton « lorsqu’il circule au pays » et de pédaler pour aller travailler. Il pratique plusieurs arts martiaux, notamment le jiu jitsu brésilien. L’acceptation parfois difficile de sa différence est à l’origine de ce passe-temps, soutient-il sur son site Internet. « J’ai dû apprendre à me défendre par moi-même, d’où mon intérêt de longue date pour les arts martiaux. »

Jagmeet Singh a voulu surfer sur le message d’espoir laissé par Jack Layton avant de mourir. Son thème de campagne s’en veut le reflet : « Coeur et Courage ». C’est ce slogan (« love and courage » en anglais) qu’il a répété en boucle à la dame qui a perturbé un de ses événements publics en vociférant à quelques centimètres de son visage qu’il voulait imposer la charia au Canada.

Au début de la course au leadership, Jagmeet Singh avait été accusé par ses adversaires de transgresser l’idéologie néodémocrate en disant vouloir sonder les militants de Colombie-Britannique et d’Alberta avant de se prononcer sur le pipeline Kinder Morgan. Une semaine plus tard, il était rentré dans le rang en s’y opposant, de même qu’au projet Énergie Est.

Accent sur les aînés

La promesse phare de M. Singh consiste en la « protection canadienne pour les aînés », soit la création d’une nouvelle prestation pour les aînés fusionnant quatre programmes, dont la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti. Le tout serait modulé selon les revenus du contribuable, ce que lui a vertement reproché Charlie Angus. L’universalité de la SV fait partie de l’orthodoxie néodémocrate.

Comme ses adversaires dans la course, Jagmeet Singh a proposé de hausser les impôts des plus riches. Le taux d’imposition passerait à 35 % pour les revenus de 350 000 $ et à 37 % pour ceux de 500 000 $ ou plus. Le taux d’inclusion du gain en capital passerait de 50 % à 75 %. Un impôt de 40 % serait appliqué aux successions pour les actifs de plus de 4 millions de dollars. Le taux d’imposition des sociétés serait rehaussé de 15 % à 19,5 %. Par contre, il n’a pas, contrairement à Guy Caron et à Niki Ashton, proposé de taxe annuelle sur la richesse accumulée. Pour toutes ses raisons, on dit qu’il était le candidat le plus centriste de la course.

En bon néodémocrate, il milite pour un système électoral proportionnel, pour la lutte contre les changements climatiques ou encore la défense des droits des personnes LGBTQ2. Il a proposé la fin de l’interdit de don de sang par les gais actifs sexuellement. Il s’est cependant démarqué en proposant que soit décriminalisée la possession de toutes les drogues.

Pendant la campagne, M. Singh est de loin celui qui a récolté le plus de fonds, avec une somme jusqu’à présent de 619 000 $. Fait à noter, près du tiers de cette somme — 179 128 $ — provient de la ville de Brampton, où il est élu. La région de Brampton compte cinq circonscriptions, pour l’heure toutes représentées par des députés de Justin Trudeau. De même, 20 % de tous les fonds récoltés par M. Singh proviennent de gens dénommés Singh ou Kaur, le nom donné aux hommes et aux femmes sikhs.