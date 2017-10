Chefferie du NDP: Jagmeet Singh est élu nouveau chef du parti

Jagmeet Singh a réédité l’exploit de feu Jack Layton, dimanche, en réussissant comme lui en 2003 à se faire élire à la tête du Nouveau parti démocratique (NPD) dès le premier tour malgré son statut d’outsider.Jagmeet Singh est devenu ainsi le huitième chef de l’histoire du parti. Il a remporté la course avec 53,8 % du vote, soit 35 266 voix. Il devait récolter plus de la moitié des voix pour l’emporter à ce premier tour.Il a facilement devancé Charlie Angus, à 19,4 %, Niki Ashton à 17,4 % et Guy Caron à 9,4 %.Le taux de participation à ce vote a été d’à peine 53 %.Les militants de la formation fédérale étaient réunis à Toronto pour le dévoilement des résultats de la première ronde du vote, dimanche.La transition à la tête du parti s’imposait depuis longtemps. Au cours des deux dernières années, le NPD a suscité très peu d’intérêt à Ottawa, selon Kathleen Monk, l’ancienne directrice des communications du défunt Jack Layton, qui avait permis au parti de s’élever au rang d’opposition officielle en 2011.Un nouveau chef permettra à la formation de faire table rase et d’insuffler un nouveau dynamisme à sa base électorale et à son personnel, croit Mme Monk.La course pour remplacer Tom Mulcair, opposait l’élu provincial de l’Ontario Jagmeet Singh, le député fédéral ontarien Charlie Angus, la députée fédérale manitobaine Niki Ashton et le député fédéral québécois Guy Caron.