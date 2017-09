Politique culturelle fédérale: un fruit à moitié mûr

Malgré ses longues consultations, c’est davantage une vision qu’une politique culturelle qu’a présentée jeudi la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly. Si les principes sont bien énoncés, c’est silence radio face à l’envahissement déstabilisant des plateformes numériques étrangères. Des enjeux importants, comme l’avenir de la presse écrite, prendront des mois, sinon plus, à obtenir une réponse.

La ministre Joly avait quelques bonnes nouvelles à annoncer jeudi, en plus de confirmer des engagements annoncés dans les derniers budgets. Citons entre autres l’examen par le CRTC des « modèles de distribution de programmation susceptibles d’exister à l’avenir » et la manière dont ils peuvent « garantir un marché intérieur dynamique capable de soutenir la création ». Son rapport, attendu d’ici juin 2018, servira à éclairer la révision de la Loi sur la radiodiffusion déjà promise. Les lois sur les télécommunications et le droit d’auteur seront aussi passées à la loupe, comme prévu, et on tentera de simplifier tout le système alambiqué de crédits d’impôt pour la production audiovisuelle.

Le gouvernement viendra à la rescousse du Fonds des médias (FMC), dont la valeur a décliné ces dernières années au même rythme que les revenus des câblodistributeurs et des services satellites qui le financent. À partir de 2018, Ottawa comblera la différence afin de stabiliser le budget, mais on ignore à quel niveau. Le FMC est passé de 400 millions à 350 millions en quelques années.

On reconnaît que les médias d’information sont essentiels à une saine vie démocratique. Par conséquent, on compte utiliser le Fonds du Canada pour les périodiques pour aider la presse locale à faire la transition numérique. Le hic est qu’on ne dit ni comment ni si les quotidiens profiteront de cette aide. Les détails viendront en 2018.

La plus grosse lacune de cette vision demeure le refus du gouvernement d’affronter le plus gros éléphant dans la pièce : les plateformes numériques étrangères. Mme Joly ne nie pourtant pas le problème. « Aujourd’hui, Facebook, Netflix, Spotify et YouTube offrent directement du contenu aux Canadiens — en marge du système réglementé que l’on connaît. Ce contenu est majoritairement produit en anglais, à l’extérieur du Canada, ce qui a des répercussions différentes sur notre marché francophone et sur notre marché anglophone. […] Nous devons tenir compte de ces réalités », a-t-elle dit.

Son constat ne débouche cependant sur aucune mesure concrète. Elle préfère se féliciter de la création par Netflix d’une filiale canadienne de production cinématographique et télévisuelle et de son engagement à y consacrer 500 millions sur cinq ans. C’est une bouffée d’air frais pour les créateurs canadiens, on ne le nie pas, mais quels créateurs ? Rien ne garantit que les francophones en profiteront. Netflix s’engage seulement à investir 25 millions sur cinq ans pour explorer le marché francophone et établir des liens avec ses créateurs.

Le fédéral, qui a pourtant négocié avec Netflix, ne lui impose aucun quota de production francophone. Et personne ne veut dire quelle part de cet engagement sera de l’argent neuf. En revanche, on avoue que toutes les dépenses de production au Canada encourues par Netflix à partir de 2018 pourront être comptabilisées, y compris celles découlant de projets déjà en train.

Les concurrents canadiens de Netflix continueront pour leur part de subir une concurrence déloyale puisque le géant américain pourra encore vendre ses services de diffusion sans récolter la taxe de vente ni contribuer au Fonds des médias. Le gouvernement répète qu’il ne veut pas alourdir le fardeau de la « classe moyenne » !

Un argument si absurde qu’on est surpris de l’entendre encore. Si la TPS est un tel fardeau, pourquoi ne pas l’éliminer sur des services équivalents offerts par les firmes canadiennes ? Ou encore sur des factures incontournables comme l’électricité ? On a l’impression qu’entre assurer l’équité fiscale en ce domaine et protéger les libéraux des attaques conservatrices, le gouvernement a choisi le Parti libéral.

« L’écosystème culturel florissant » dont parle la ministre n’est pas le fruit du hasard, mais de la volonté de gouvernements successifs d’en assurer la vitalité avec des lois, règlements, politiques et programmes. En refusant de marcher dans leurs traces et d’encadrer les nouveaux joueurs numériques, le gouvernement fait preuve d’un manque de courage et se détourne de son devoir.