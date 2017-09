Chelsea Manning interdite d’entrée au Canada

L’ancienne militaire et informatrice de WikiLeaks, Chelsea Manning, a affirmé lundi s’être vue refuser l’entrée au Canada en raison des condamnations pour trahison dont elle a fait l’objet aux États-Unis.

« Alors, j’imagine que le Canada m’a bannie à vie ? » a écrit sur Twitter Chelsea Manning, aux côtés d’une photographie du document remis par les autorités frontalières lui signifiant son refus d’accès au Canada en tant que visiteur temporaire vendredi dernier en raison de sa condamnation aux États-Unis.

so, i guess canada has permanently banned me ? @CitImmCanada denied entry b/c of convictions similar to "treason" offense ??? pic.twitter.com/xp0JOEEOGd