Le syndicaliste Marc Maltais songe à se présenter pour le Bloc québécois

Ottawa — Le Bloc québécois courtise une personnalité du monde syndical pour tenter de ravir le siège de l’ex-ministre conservateur Denis Lebel dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, lors de l’élection partielle du 23 octobre. Marc Maltais, qui s’était fait connaître du grand public lors du lockout des travailleurs de l’usine de Rio Tinto Alcan à Alma en 2012, a confirmé qu’il est tenté par un saut en politique fédérale. Celui qui est présentement conseiller régional pour la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) a rencontré la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, mercredi. Il veut se donner la fin de semaine pour réfléchir à sa mise en candidature et être certain de faire le bon choix.