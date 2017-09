La gauche religieuse

Martine Ouellet n’aide vraiment pas les progressistes, auxquelles elle s’identifie, avec sa prétendue « gauche religieuse ». Les fausses équivalences de ce genre sont plutôt le lot des populistes de droite et réactionnaires. Il ne serait pas surprenant qu’ils s’empressent de récupérer celle-là, peu importe l’avenir politique de Jagmeet Singh. Un Martineau ou un Duhaime pourrait la ressortir à la moindre occasion quand il est moindrement question de religion et de la gauche.

Jagmeet Singh ne fait pas de prosélytisme, il ne fait pas la promotion du sikhisme. Il est ce qu’on appelle un sikh baptisé. Son apparence est liée à la rigueur religieuse qu’il se jure d’observer. Cette rigueur coïncide avec le fait qu’il se positionne comme social-démocrate. Est-ce que ses idées religieuses influencent ses idées politiques ? Peut-être que oui, peut-être que non. Au milieu du XXe siècle, une certaine gauche au Québec était influencée par le courant personnaliste, un courant de pensée bien catholique. Jack Layton a appris à s’engager dans sa communauté grâce à l’Église unie. Est-ce que la relation entre les idées politiques et religieuses d’une personne est suffisante pour l’identifier à une gauche ou une droite religieuse ? Non.

Martine Ouellet sous-entend qu’appartenir à la droite religieuse signifie être religieux et de droite.