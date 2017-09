«Crime d’honneur»: l’extradition reportée après le décollage

Ils auraient commandité le meurtre de leur jeune parente au Punjab depuis leur demeure en Colombie-Britannique, et la Cour suprême du Canada a jugé qu’ils pouvaient être expulsés vers l’Inde pour y subir leur procès. Mais Malkit Kaur Sidhu et Surjit Badesha ne sont finalement pas encore partis, la Cour d’appel de leur province ayant accepté d’entendre une nouvelle contestation de leur ordre d’expulsion.

L’histoire est digne d’un film d’action. Mme Sidhu et M. Badesha se trouvaient à bord d’un vol Vancouver-Toronto lorsque la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accepté, jeudi vers 15 h, d’entendre leur cause. « Il y a un vol à destination de l’Inde qui passe par Toronto,explique au Devoir l’avocat de M. Badesha, Michael Klein. Pendant que nous présentions nos arguments [à la Cour], ils étaient en vol vers Toronto. » Selon ce qu’il comprend, le duo est resté à Toronto, où il demeure incarcéré. Il sera retourné sous peu à Vancouver.

M. Badesha et Mme Sidhu sont frère et soeur. Ils sont soupçonnés d’avoir commandé en 2000 le meurtre de Jaswinder Sidhu, la fille de Mme Sidhu, parce qu’elle avait épousé en secret un homme de caste inférieure. Jaswinder Sidhu, âgée alors de 24 ans, était partie en Inde rejoindre son époux et y a été retrouvée morte, la gorge tranchée. Trois personnes purgent une peine de prison à perpétuité en ce qui a trait à ce meurtre, mais la justice indienne demande l’extradition de l’oncle et de la mère de la victime pour les juger eux aussi.

Les deux accusés ont contesté leur extradition jusqu’en Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal du pays a tranché il y a deux semaines, jugeant que le gouvernement canadien avait le droit de les expulser. Mais leurs avocats ont tenté avec succès une dernière manoeuvre la semaine dernière. Le bureau de la ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, confirme le nouveau développement. « En vertu de la Loi sur l’extradition, l’ordonnance d’extradition est suspendue en attendant le dénouement de cette requête », écrit son porte-parole, David Taylor.

Les avocats du duo avaient soumis de nouvelles informations en juillet dernier et avaient demandé à la ministre Wilson-Raybould de reconsidérer l’ordre de renvoi sur la foi de celles-ci. La ministre avait indiqué qu’elle le ferait une fois rendue la décision de la Cour suprême, et elle l’a fait dans les derniers jours : elle a refusé de surseoir à l’extradition. C’est cette « nouvelle » décision ministérielle qui fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

L’avocat Klein ne veut pas révéler la nature des nouvelles informations, mais il nie qu’il s’agit d’informations glanées sur Facebook à propos du procès expéditif qu’ils subiraient, comme l’a écrit le National Post. « Ce sont des informations qui ont trait au traitement qu’ils recevraient une fois incarcérés en Inde », se limite-t-il à dire. L’avocat ignore combien de temps il pourrait s’écouler d’ici l’audience de cette cause. « Nous sommes en terrain inconnu », lance-t-il. M. Badesha, 72 ans, et Mme Sidhu, 67 ans, sont incarcérés au Canada depuis 2012.