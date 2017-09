L’aspirant chef du Nouveau Parti démocratique Jagmeet Singh dit croire fermement en la séparation de l’Église et de l’État. S’il milite pour l’exemption du port du casque de moto pour ses coreligionnaires sikhs, c’est au nom des droits de la personne et de l’uniformité du droit canadien.

« Je crois fermement dans la séparation entre la religion et l’État »,a déclaré M. Singh, qui était de passage à Ottawa mercredi pour annoncer l’obtention de l’appui du député Nathan Cullen. L’enjeu du casque de moto n’en est pas un religieux, assure-t-il. « Pour moi, ce n’est pas une question de séparation [entre religion et État], c’est une question de droits de la personne. C’est la même chose pour la lutte des LGBTQ. C’est difficile de faire ça, mais c’est quelque chose qu’on doit faire, qu’il faut faire, parce que tous les gens ont besoin d’avoir les mêmes droits. »

La Colombie-Britannique et le Manitoba exemptent déjà les sikhs de l’obligation de porter un casque de moto. Selon M. Singh, « il faut avoir des lois qui sont comparables ». Il a répété qu’il ne craignait pas que ses signes religieux lui nuisent au Québec, contrairement à ce qu’a prophétisé le député Pierre Nantel. « Si j’ai le temps de parler avec les gens, je peux “connecter” avec les gens. »

La députée Anne Quach est d’accord avec lui, bien qu’elle reconnaisse qu’il pourrait être difficile de « vendre » M. Singh à cause de ses signes religieux. « C’est peut-être un défi, effectivement, dit-elle. Ça dépend de la façon dont il va partager ses messages. Mais pour l’instant, ça ne m’inquiète pas, parce que tous les dossiers qu’il aborde, ce sont des dossiers qu’on met en avant nous aussi. » Pour sa part, la députée Christine Moore reconnaît que M. Singh « va attirer les questions », mais qu’il s’agira seulement d’une « curiosité » qui pourra facilement être satisfaite.

M. Nantel a déclaré qu’au Québec, les « signes religieux ostentatoires, on croit que ce n’est pas compatible avec le pouvoir, avec l’autorité ». Le député Pierre-Luc Dusseault s’est dissocié des propos de son collègue. « Est-ce que cette opinion existe ? Sans doute. Mais je ne la partage pas et est-ce qu’un grand nombre de personnes la partagent ? J’en doute. »

Romeo Saganash estime, lui, que l’opinion de M. Nantel est répandue. « Je suis député du Québec. Je le vois, je le sens, on m’en parle tout le temps », a-t-il dit à La Presse canadienne.Mais il n’y adhère pas pour autant. « On a des chartes. On les applique ou on ne les applique pas. »

Pas de siège immédiat

M. Singh est le seul des quatre candidats de la course néodémocrate à ne pas déjà avoir un siège à la Chambre des communes. S’il remporte la chefferie, il n’entend pas en solliciter un d’ici l’élection de 2019, ce que l’actuel chef Thomas Mulcair a critiqué. « Si nous devons avoir quelqu’un qui dirige le parti après mon départ, ce serait beaucoup mieux que cette personne soit en mesure de croiser le fer quotidiennement avec le premier ministre. »

M. Singh entend « faire la même chose » que Jack Layton qui, en tant que chef, avait sillonné le pays pendant un an et demi pour propager ses idées avant d’être élu député en juin 2004. Le NPD comptait 14 députés à l’époque. Il en a aujourd’hui 44.

Nathan Cullen a même laissé entendre que cette façon de faire augmentera les chances électorales du NPD. « On était incroyablement forts à la Chambre des communes pendant la dernière législature, mais pas tant que cela à l’extérieur de la “bulle”. […] Vous vous souviendrez que nous étions très critiques de Justin Trudeau, qui n’était pas aussi présent à la Chambre qu’il l’aurait fallu. » Aujourd’hui, « c’est lui le premier ministre ».