Un député conservateur s’excuse d’avoir traité la ministre McKenna de «Barbie du climat»

Un ancien ministre conservateur a présenté ses excuses après avoir qualifié la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, de « Barbie du climat ».

Le député Gerry Ritz a fait son acte de contrition tard mardi soir sur Twitter, peu après avoir employé ce qualificatif jugé sexiste sur le même réseau social.

I apologize for the use of Barbie, it is not reflective of the role the Minister plays

La ministre visée avait réagi dans un gazouillis demandant à l’élu conservateur s’il employait ce « langage sexiste » pour parler de sa fille, sa mère ou sa soeur.

Elle a ajouté qu’on avait besoin de « plus de femmes en politique » et que les « commentaires sexistes » n’auraient pas raison de la détermination des femmes.

Do you use that sexist language about your daughter, mother, sister? We need more women in politics. Your sexist comments won't stop us. https://t.co/WVMnm7EyEY