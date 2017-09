NPD: le député Nathan Cullen appuie Jagmeet Singh

Ottawa — Le candidat à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh s’apprête à annoncer un nouvel appui d’envergure : celui de Nathan Cullen, un député d’expérience et ex-candidat à la direction du parti en 2012. Une conférence de presse est prévue au parlement mercredi matin. Nathan Cullen avait choisi en juin de ne pas briguer à nouveau la chefferie de son parti pour des raisons familiales. Le député de la Colombie-Britannique siège à la Chambre des communes depuis 2004. Cet appui survient deux jours après le début du vote des militants et quelques semaines après celui du député Peter Julian, un autre député d’expérience originaire de la Colombie-Britannique. Jagmeet Singh, considéré comme le meneur dans la course, compte désormais le plus grand nombre d’appuis, soit onze, au sein du caucus néodémocrate. Il est aussi celui qui a amassé la somme d’argent la plus importante jusqu’à maintenant.