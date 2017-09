Ottawa aussi traque le racisme

Ottawa ne sera pas en reste en matière de chasse au racisme. Tandis que Québec aura sa consultation semi-publique sur la discrimination systémique, la Chambre des communes a entamé lundi soir son étude sur « les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques ».

Le comité entendra des témoins jusqu’au 10 novembre prochain, à raison de quatre heures d’audience par semaine de travaux parlementaires. Le Comité permanent du patrimoine canadien a reçu le mandat de tenir ces audiences dans le cadre de la motion 103 adoptée dans la controverse par les députés en mars dernier. Pilotée par la libérale Iqra Khalid, la motion stipulait qu’il faut endiguer le « climat de haine et de peur qui s’installe dans la population » et condamner « l’islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques ». Libéraux et néodémocrates avaient voté unanimement pour la motion, mais bloquistes et conservateurs avaient voté contre.

Oppositions

Le Bloc québécois rejetait la prémisse qu’il existe un « climat de haine et de peur » tandis que les conservateurs craignaient pour la liberté d’expression, faisant valoir que le concept d’islamophobie, non défini, pourrait être interprété comme toute critique de l’islam. Seuls deux conservateurs avaient voté avec le gouvernement. La motion, d’abord déposée à l’automne 2016 dans une relative indifférence, avait enflammé les esprits lorsqu’elle a été débattue en février, à peine trois semaines après la fusillade ayant fait six morts dans une mosquée de Québec.

«Islamophobie »

Lundi, Mme Khalid a brisé la glace en comparaissant devant ses pairs. « En tant que parlementaire, je ressentais le besoin d’avoir plus de données concrètes sur le problème de racisme systémique et de discrimination religieuse au Canada. Et je me suis dit “Quel meilleur endroit pourrions-nous avoir pour étudier cette question que notre propre Chambre des communes, la Chambre du peuple ?”» a-t-elle déclaré. Certes, sa motion faisait mention de l’islamophobie, mais Mme Khalid a insisté sur l’importance d’élargir l’étude pour parler de toutes les formes de racisme.

Les lignes de fracture qui avaient été mises à jour cet hiver ont refait surface. Ainsi, le député conservateur David Sweet a voulu parler « de l’éléphant dans la pièce ».« Il y a des préoccupations concernant l’étymologie de ce terme d’islamophobie. […] Un important pourcentage de Canadiens craignent que leur liberté d’expression soit limitée si ce terme d’islamophobie n’est pas défini. » À l’opposé, la chef du Parti vert, Elizabeth May, a lancé qu’« à aucun moment M-103 ne limitera la liberté d’expression, instaurera la charia au Canada et fera de l’islam une religion plus protégée que les autres religions ». Ce à quoi Iqra Khalid a répondu qu’il y avait « beaucoup d’opinions erronées, mais il faut regarder vers l’avant ».

Après Mme Khalid, des représentants de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que de la fonction publique fédérale ont comparu. Le Conseil du trésor a révélé qu’un projet pilote de recrutement anonyme battait son plein au sein de 16 ministères participants. « Le projet pilote comparera les résultats associés à la sélection traditionnelle des candidats par rapport à la sélection dans laquelle les gestionnaires ne voient pas le nom du candidat », a expliqué Carl Trottier, sous-ministre adjoint. Les résultats seront connus d’ici la fin de l’année.