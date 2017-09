Référendum catalan: Ottawa ne commente pas, mais appuie une «Espagne unie»

La Garde civile espagnole a confisqué dimanche plus d’un million d’affiches, brochures et de prospectus faisant la promotion du référendum.

Ottawa — Le Canada appuie une « Espagne démocratique et unie », mais ne commente pas explicitement les tensions grandissantes entre le gouvernement catalan de Barcelone et le gouvernement central de Madrid.

La situation actuelle entourant la tenue d’un référendum sur l’autodétermination de la Catalogne en Espagne regarde les Espagnols, a plaidé lundi en Chambre la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

« Pour le Canada, la question de la [Catalogne] relève des affaires internes de l’Espagne. Nous souhaitons qu’une solution aux débats internes du pays soit trouvée dans l’harmonie et le respect de son cadre constitutionnel », a offert la diplomate en chef du pays.

Le député bloquiste Xavier Barsalou Duval venait d’enjoindre le gouvernement libéral à dénoncer « le régime de terreur du gouvernement espagnol », qui a juré de tout faire pour empêcher la consultation populaire prévue le 1er octobre prochain.

« La répression qui est exercée par Madrid enfreint les principes démocratiques les plus fondamentaux : descente de police dans les salles de rédaction des médias, un million de tracts saisis, 700 élus menacés d’aller en prison », s’est-il indigné.

« Où est-ce que ça va s’arrêter ? Des bulletins de vote volés au bout du fusil ? », a poursuivi le député Barsalou Duval.

À l’issue de la période des questions en Chambre, lundi après-midi, le premier ministre Justin Trudeau a pour sa part quitté le parlement en refusant de répondre aux questions sur la situation catalane.

Réactions politiques

Chez Affaires mondiales Canada, on a indiqué lundi qu’il n’était pas dans les plans d’envoyer des observateurs « vu que la position officielle du gouvernement [espagnol] est que la Catalogne n’a pas le droit constitutionnel d’avoir un référendum ».

Le Bloc québécois a pour sa part signalé que la leader de la formation, Martine Ouellet, se rendrait en Catalogne entre le 29 septembre et le 3 octobre pour être témoin du déroulement de la consultation populaire — si celle-ci a effectivement lieu.

Le gouvernement de Mariano Rajoy a multiplié les démonstrations de force et les menaces au cours des derniers jours pour empêcher la tenue du référendum d’autodétermination, qui a été interdit par la Cour constitutionnelle espagnole.

Le procureur général de l’Espagne enquête sur les quelque 700 maires catalans prêts à rendre leurs locaux municipaux disponibles pour le vote, et la Garde civile espagnole a confisqué dimanche plus d’un million d’affiches, brochures et de prospectus faisant la promotion du référendum.

La décision sur l’avenir de la Catalogne appartient à sa population, et les gouvernements catalan et espagnol ont parfaitement le droit de prendre position pour ou contre l’indépendance. Fiona Hyslop, secrétaire aux Affaires étrangères du gouvernement écossais

De son côté, s’il se dit « personnellement préoccupé » par la situation en Espagne, le chef néo-démocrate Thomas Mulcair a fait valoir en point de presse que « d’État à État, c’est très difficile » de « donner des leçons » sur ces questions.

Il a néanmoins souligné que l’Espagne n’avait pas « une historique démocratique profonde » et que les « réflexes » démocratiques n’y sont donc pas les mêmes, en faisant référence aux années de dictature franquiste.

Référendum écossais

Au courant de la fin de semaine, le gouvernement de l’Écosse, dirigé par les indépendantistes, a invité le gouvernement espagnol à s’inspirer de l’Accord d’Édimbourg, qui a ouvert la voie à la tenue du référendum écossais sur l’indépendance de 2014.

« La décision sur l’avenir de la Catalogne appartient à sa population, et les gouvernements catalan et espagnol ont parfaitement le droit de prendre position pour ou contre l’indépendance », a déclaré Fiona Hyslop, secrétaire aux Affaires étrangères.

« Cependant, tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes et de choisir la forme de gouvernement qui correspond le mieux à leurs besoins, un principe qui est enchâssé dans la Charte des Nations unies », a-t-elle ajouté dans cette déclaration publiée samedi dernier.

Les Écossais ont rejeté l’indépendance dans une proportion de 55,4 % en septembre 2014. Selon les sondages, les quelque 7,5 millions de Catalans sont divisés sur la question de la sécession de l’Espagne.