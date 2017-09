Deux élections partielles, dont une au Québec, auront lieu le 23 octobre

Photo: iStock

Élections Canada a annoncé dimanche soir les dates de deux élections partielles qui auront lieu au Québec et en Alberta. Les électeurs de Lac-Saint-Jean, au Québec, et de Sturgeon River — Parkland, en Alberta, seront convoqués aux urnes le lundi 23 octobre. Les deux circonscriptions étaient représentées par des conservateurs. Le député et ancien ministre Denis Lebel avait annoncé sa démission en juin après près de dix ans comme député de Lac-Saint-Jean. La chef intérimaire du Parti conservateur, Rona Ambrose, représentait pour sa part Sturgeon River — Parkland, à l’ouest d’Edmonton. Elle a quitté son poste en juillet.