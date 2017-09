Les libéraux fédéraux prêts à pousser leurs réformes

Le gouvernement libéral à Ottawa entamera cette semaine la deuxième moitié de son mandat avec plusieurs réformes législatives. Et pour les mener à terme, il est prêt à limiter les débats si les partis de l’opposition ont l’intention de se traîner les pieds — surtout que le Sénat indépendant est de plus en plus imprévisible.

Selon le porte-parole du premier ministre Justin Trudeau, Cameron Ahmad, le gouvernement s’attend à des débats « vigoureux », mais considère que ce n’est pas nécessaire que « chaque enjeu soit traité avec partisanerie ».

Au printemps, le gouvernement Trudeau a reculé sur l’essentiel de ses propositions pour modifier les procédures parlementaires, abandonnant certaines de ses idées les plus controversées que les conservateurs et néo-démocrates décriaient depuis des semaines.

Tout de même, la leader de la Chambre des communes, Bardish Chagger, avait prévenu que cela aurait un coût, signalant à ses adversaires que les libéraux n’hésiteraient pas à imposer une limite de temps, une stratégie sévère pour réduire la durée des débats.

Cette menace tient toujours alors que les députés fédéraux retournent à Ottawa lundi, surtout que les libéraux veulent agir rapidement sur certaines priorités, dont la légalisation de la marijuana, l’imposition d’une loi plus sévère sur la conduite avec les facultés affaiblies et la nouvelle politique sur la sécurité nationale.

Parmi les autres objectifs prioritaires du gouvernement à l’automne figure la réforme du financement politique, ainsi que la charte sur les droits des passagers aériens. « Dans notre système actuel, afin de respecter le mandat ambitieux que nous nous sommes engagés à remplir, quelques fois, la limite de temps pourrait s’avérer nécessaire », a déclaré M. Ahmad.