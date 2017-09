Trudeau s’adressera à l’Assemblée générale de l’ONU la semaine prochaine

Ottawa — Le premier ministre Justin Trudeau prononcera un discours lors de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies à New York, la semaine prochaine.

C’est l’un des éléments de l’agenda bondé du séjour du premier ministre à New York.

M. Trudeau dirigera la délégation canadienne à l’ouverture de la 72e Assemblée générale et se présentera à la tribune jeudi.

Justin Trudeau recevra également un prix Global Citizen Awards du Conseil de l’Atlantique en reconnaissance de son leadership dans la promotion de l’inclusion, de la diversité et d’une croissance économique qui profite à tous.

Avant de prendre la parole à l’ONU, le premier ministre s’adressera à plus de 6000 jeunes lors de l’événement WE Day New York pour les encourager à faire progresser les objectifs de développement durable des Nations unies, qui visent à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à assurer la prospérité de tous.

Il doit également participer au Global Business Forum de Bloomberg pour discuter des façons de créer un cadre plus transparent, équitable et durable pour l’économie mondiale.