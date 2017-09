Une affaire de crime «d'honneur» sera tranchée en Inde, pas au Canada

Le Canada n’aura finalement pas à s’occuper d’une sordide affaire de crime d’honneur survenue en Inde. La Cour suprême a autorisé vendredi l’extradition de la mère et de l’oncle d’une jeune Britanno-Colombienne dont ils auraient commandité le meurtre pour la punir d’avoir épousé un autre homme que celui qu’ils avaient choisi pour elle.

L’affaire est survenue en 2000. Jaswinder (Jassi) Sidhu, 24 ans, fuit la résidence familiale de Maple Ridge, en Colombie-Britannique, pour aller rejoindre au Punjab un homme qu’elle avait épousé en secret l’année précédente.

Quelques semaines avant son départ, elle s’était rendue à la GRC, alléguant que sa mère, Malkit Kaur Sidhu, et son oncle, Surjit Singh Badesha, la violentaient. Sa famille tentait à cette époque de lui arranger un mariage avec un riche homme d’affaires de 60 ans. Ses parents désapprouvaient le mariage secret, parce que le mari était de caste inférieure, et tentaient de forcer Jassi Sidhu à divorcer. Un mois après l’arrivée de la jeune femme en Inde, elle et son amoureux sont attaqués. Le mari survit, mais la femme est retrouvée morte, la gorge tranchée.

La justice indienne a traduit en justice les 11 présumés assassins, dont trois ont été condamnés à la prison à perpétuité. Mais elle réclamait aussi au Canada l’extradition de Mme Sidhu et M. Badesha soupçonnés d’avoir commandité le meurtre. Les deux sont frère et soeur et sont citoyens canadiens depuis 1971. Ils ont aujourd’hui 72 et 67 ans respectivement. Une partie de la preuve reposait sur « l’hostilité intense » de la famille envers le jeune couple ainsi que sur des appels entre la résidence de Maple Ridge et les agresseurs indiens à des moments-clés.

Le gouvernement canadien avait approuvé l’extradition et un juge d’extradition qui avait revu le dossier avait conclu qu’il y avait un corpus « substantiel de preuves » permettant de croire qu’un jury trouverait le frère et la soeur coupables. Mais l’extradition a été contestée devant les tribunaux par les deux accusés au motif qu’elle serait « injuste ou tyrannique ». Les deux ont plaidé qu’ils s’exposaient à un traitement cruel en Inde, voire à de la torture. Les deux ont cité des rapports de groupes de surveillance des droits de la personne faisant état de mauvais traitement dans le système judiciaire indien.

Le Canada avait rétorqué qu’il avait demandé et obtenu des assurances diplomatiques de l’Inde qu’il n’y aurait pas de peine de mort réclamée et que les détenus seraient bien traités. L’Inde s’était engagée à leur offrir des soins médicaux et à autoriser un accès consulaire au Canada. Les deux accusés contestaient la valeur de ces assurances diplomatiques.

Le tribunal de première instance en Colombie-Britannique a donné raison au frère et à la soeur, mais la Cour suprême du Canada a infirmé cette décision vendredi. Le juge Michael Moldaver, qui écrit au nom des neuf juges unanimes, rappelle que dans des causes de révision judiciaire, le rôle du tribunal doit se limiter à déterminer si le ministre a pris une décision raisonnable. « Il n’appartient pas au tribunal de révision, en pareil cas, de substituer sa propre appréciation des facteurs pertinents à celle du ministre ou de remplacer l’opinion de ce dernier par la sienne. Le tribunal est plutôt appelé à juger si la décision [prise par le ministre d’extrader] se situe dans le cadre des solutions raisonnables possibles. […] À mon humble avis, la réponse, dans le cas qui nous occupe, est affirmative. »

Le Canada avait fait valoir que l’Inde est une démocratie et que sa constitution garantit la protection de la vie et des libertés de la personne. Le Canada souligne qu’il n’existe aucune information indiquant que les 11 accusés indiens ont, eux, subi de la torture aux mains des autorités indiennes. Le Canada faisait valoir que les deux accusés ne pouvaient simplement invoquer de manière « générique » les mauvaises conditions carcérales indiennes. Ils devaient, à son avis, démontrer un « risque personnalisé », ce qu’ils n’ont pas fait.

Le Canada faisait valoir qu’en refusant tout renvoi au motif que les conditions carcérales indiennes ne sont pas optimales, alors le traité d’extradition avec ce pays deviendrait de facto caduc et des crimes resteraient impunis. La Colombie-Britannique avait indiqué qu’il était peu probable qu’elle puisse déposer elle-même des accusations dans ce dossier. Un refus de renvoi aurait sûrement signifié l’impunité.

Le Canada a signé un traité d’extradition avec l’Inde en février 1987, il y a 30 ans. En vertu de ce traité, les deux pays ont l’obligation réciproque de se livrer toute personne faisant l’objet d’accusations ou reconnue coupable de certaines infractions débouchant sur une peine d’emprisonnement d’au moins un an. Une exemption est prévue pour les crimes de nature purement politique ou militaire. Le Canada peut également refuser d’extrader une personne si l’infraction lui étant reprochée est punissable de la peine de mort (c’est le cas) et que l’Inde refuse de garantir que cette peine ne sera pas appliquée. L’Inde avait donné cette assurance. Selon le ministère de la Justice, le Canada n’a extradé qu’une personne vers l’Inde en 2005 et aucune autre depuis. Mais le ministère dit ne pas pouvoir retrouver les données avant cette date.