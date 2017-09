La bonne décision

Une trentaine d’homosexuels originaires de Tchétchénie ont récemment trouvé refuge au Canada ou sont sur le point de le faire, nous apprenait le Globe and Mail la semaine dernière. Victimes de persécution à cause de leur orientation sexuelle, ces personnes ont pu fuir grâce à une discrète opération menée par des fonctionnaires fédéraux et des organisations non gouvernementales (ONG) russes et canadiennes.

La Tchétchénie soutient qu’il n’y a pas d’homosexuels chez elle, et le gouvernement local mène une campagne de répression contre ceux qui le sont. Au début de 2017, des dizaines ont été emprisonnés et torturés et, une fois libérés, à risque d’être victimes de violence aux mains de leurs familles.

Plusieurs de ces homosexuels se sont enfuis dans des refuges tenus par des ONG de la communauté LGBT russe, mais ils y étaient encore en danger, d’où les efforts pour les faire sortir du pays. Au printemps dernier, le gouvernement canadien a accepté d’aider et en juin, a commencé à recenser les personnes ayant besoin de sa protection. L’opération, restée secrète jusqu’à ce qu’un organisme canadien en fasse état la semaine dernière, sortait des sentiers battus.

Comme la Tchétchénie fait partie de la Fédération russe, ces homosexuels ne pouvaient être considérés comme des réfugiés en vertu de la Convention des Nations unies sur les réfugiés. Le Canada a fort heureusement choisi, à l’instar de ce qui fut fait à une autre époque pour des Chiliens, Argentins et Bosniaques, de faire une exception pour des raisons humanitaires.

Dans la foulée de l’afflux récent de demandeurs d’asile à la frontière américaine et des critiques formulées à l’endroit du premier ministre Justin Trudeau depuis le printemps dernier, le gouvernement aurait pu hésiter à venir ainsi en aide aux homosexuels tchétchènes. Il s’en est abstenu et c’est fort heureux, car agir autrement aurait trahi l’esprit et la lettre du message d’ouverture de M. Trudeau et, par-dessus tout, la tradition canadienne en matière d’asile.

Ces hommes et ces femmes tchétchènes font face à une persécution immédiate et leur vie est réellement en danger. Moscou ne le reconnaît pas et n’aime pas que le Canada juge le gouvernement russe incapable de protéger ses propres citoyens. Un diplomate russe en poste au Canada a d’ailleurs fait savoir au Globe and Mail qu’il y aurait des conséquences si des gestes illégaux avaient été posés par les autorités canadiennes.

Cela mérite un haussement d’épaules. Le Canada a fait le bon choix. Il devra toutefois se préparer à répondre à ceux qui demanderont ce qu’il est maintenant prêt à faire pour d’autres groupes persécutés, comme les Rohingya de Birmanie.