Tenez bon, M. Morneau!

À voir la pression exercée par les nombreuses associations de PME, de professionnels, de fiscalistes et de comptables au pays, on comprend l’importance des changements que le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, veut apporter à la fiscalité de ces personnes. Des changements qui touchent au coeur… du portefeuille.

Alors que se tient aujourd’hui, à Kelowna, le caucus libéral présessionnel, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a fait parvenir 14 491 lettres-pétitions aux députés fédéraux pour se plaindre du « fardeau fiscal grandissant » imposé à ses membres par le gouvernement Trudeau. La semaine dernière, ce sont les associations de médecins qui demandaient au ministre de retirer sa réforme.

Pour être juste, il faudrait préciser que ce ne sont pas les PME en tant que telles qui seraient touchées par les mesures envisagées par M. Morneau, mais les individus actionnaires ou propriétaires, ce qui est fort différent.

Les changements soumis à la consultation jusqu’en octobre touchent les propriétaires-actionnaires de PME et les centaines de milliers de professionnels qui ont choisi de se former en société pour profiter des avantages de l’incorporation, une formule devenue plus payante avec le temps que le statut de travailleur autonome.

Rappelons les grandes lignes de cette réforme. Le premier changement proposé vise à éliminer la possibilité pour un professionnel ou le propriétaire d’une PME de partager sa rémunération en versant un salaire ou des dividendes aux membres de sa famille qui ne travaillent pas et n’ont pas investi dans l’entreprise dans le seul but de réduire l’impôt à payer.

Le deuxième changement interdirait de conserver indéfiniment des sommes d’argent importantes à l’intérieur de la PME pour les faire fructifier à l’abri de l’impôt, par exemple en vue de la retraite, sans les réinvestir dans l’entreprise.

Le troisième rendrait impossible la passe fiscale par laquelle certains propriétaires vendent des actions de leur entreprise à une deuxième société qui leur appartient dans le but de retirer cet argent sous forme de gains en capital moins lourdement imposés que du salaire et des dividendes.

Enfin, la dernière mesure limiterait à une seule personne par famille le droit à l’exonération d’impôt de 835 000 $ sur les gains en capital réalisés lors de la vente d’une PME. À l’heure actuelle, il est possible de répartir de façon fictive l’actionnariat entre plusieurs membres de la même famille et ainsi de multiplier l’accès à ce privilège pourtant déjà très généreux.

Les associations de PME ont raison de se plaindre qu’il est aujourd’hui plus avantageux sur le plan fiscal de vendre son entreprise à des étrangers qu’à ses enfants. Il faut corriger cela.

En revanche, il est faux de prétendre que le fisc doit reconnaître qu’un conjoint qui reste à la maison pour permettre à l’autre de consacrer tout son temps à son entreprise mérite d’apparaître sur la liste de paie de la compagnie. Ou encore qu’il est légitime de verser des dividendes et du salaire à des enfants qui ne travaillent pas dans l’entreprise parce que l’éducation coûte cher, ou encore d’utiliser leurs noms pour multiplier l’accès à l’exonération de 835 000 $.

Depuis que les fiscalistes ont imaginé ces stratégies d’évitement fiscal, le nombre de professionnels formés en société a explosé au pays. Si on veut mieux payer les médecins, ce n’est pas en manipulant les lois fiscales qu’il faut s’y prendre.

Les associations de PME prétendent qu’en taxant l’argent qui dort dans les entreprises, Ottawa s’attaque à leur développement. Au contraire, si l’argent des profits est effectivement réinvesti, comme le veut l’esprit de la loi, au lieu de s’accumuler à l’abri de l’impôt en prévision de la retraite du propriétaire, il ne sera pas soumis aux nouvelles mesures annoncées par Ottawa. Pour la retraite, il y a le REER, le CELI, les régimes privés et les assurances vie, sans oublier l’exonération sur le gain en capital.

Même après l’entrée en vigueur des mesures proposées par le ministre Morneau, les actionnaires-propriétaires de PME resteront avantagés par les lois fiscales, tant au chapitre du taux d’imposition sur les profits qu’à celui de la reconnaissance d’une foule de dépenses inaccessibles au commun des mortels. Il est donc tout à fait normal qu’un gouvernement qui dit défendre les intérêts de la classe moyenne tente de rétablir un peu d’équité entre des gens qui gagnent plus de 150 000 $, seuls bénéficiaires des privilèges contestés, et tous les autres.