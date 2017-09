NPD: Guy Caron récolte un autre appui au Québec

Guy Caron récolte un autre appui au Québec. La députée de Jonquière, Karine Trudel, appuie sa candidature dans la course à la chefferie du NPD. Cela porte à quatre le nombre de députés québécois appuyant M. Caron. Niki Ashton a obtenu l’aval de trois députés dans la province, tandis que Jagmeet Singh et Charlie Angus en ont chacun un. Un sondage Léger mené pour le compte du Devoir et du Globe and Mail indiquait en fin de semaine que M. Caron arrive en tête des intentions de vote des Québécois, mais à seulement 10 %, une vaste majorité de répondants n’ayant pas d’opinion sur la question. Des 16 élus néodémocrates du Québec, seulement quatre n’ont pas encore pris parti (Alexandre Boulerice, Matthew Dubé, Pierre-Luc Dusseault et Pierre Nantel). Thomas Mulcair restera neutre, tout comme Marjolaine Boutin-Sweet, qui occupe les fonctions de whip à la Chambre des communes.