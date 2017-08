LCF: Nik Lewis parmi les joueurs de la semaine

Le demi-inséré des Alouettes de Montréal, Nik Lewis, ainsi que DaVaris Daniels et Diontae Spencer ont été nommés les joueurs de la semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF), mardi. Lewis, un ex-joueur de l’Université Southern Arkansas, s’est illustré en captant dix passes pour des gains de 88 verges contre les Blue Bombers de Winnipeg jeudi dernier au Stade Percival-Molson. Le vétéran de 14 saisons dans la LCF en a profité pour attraper sa 1030e passe en carrière et s’emparer du premier rang de tous les temps dans la LCF à ce chapitre. Cet attrapé historique est survenu tard au quatrième quart quand il a capté la passe du quart Darian Durant pour un gain de six verges. Lewis a du même coup surpassé la marque de l’ancienne vedette des Lions de la Colombie-Britannique Geroy Simon, qui occupait le premier rang avec 1029 attrapés en carrière. Lewis a réussi 53 attrapés jusqu’ici cette saison, ce qui lui confère le sixième rang de la LCF. Il a cumulé 491 verges en neuf rencontres, conservant une moyenne de 9,1 verges par passe captée. L’athlète âgé de 35 ans, qui dispute présentement sa troisième saison avec les Alouettes, occupe aussi le sixième rang dans l’histoire de la LCF avec 13 620 verges de gains sur réception. L’Américain aura l’occasion d’améliorer ses statistiques personnelles dès jeudi soir, puisque les Alouettes accueilleront le Rouge et Noir d’Ottawa au Stade Percival-Molson.