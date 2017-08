Le Québec ne pèsera pas lourd dans le choix du prochain chef du NPD

Les candidats Guy Caron, Niki Ashton, Jagmeet Singh et Charlie Angus étaient à Montréal dimanche.

Le Québec ne pèsera pas lourd dans la sélection du prochain chef du Nouveau Parti démocratique. Les données sur le membrariat dévoilées cet après-midi indiquent que le NPD a triplé son nombre de membres au cours de la course à la direction : ils sont passés de 41 000 à 124 000.

Le hic, c’est que les membres québécois ne forment qu’une petite proportion de cette cohorte : 3,95 %, ou 4907 membres. Comme le prochain chef sera élu en octobre au suffrage universel selon la formule « un membre, un vote », la voix québécoise ne pèsera donc pas lourd.

C’est en Ontario que le parti compte désormais le plus de partisans, avec 52 200 membres (42 %). La Colombie-Britannique arrive au second rang avec 31 974 membres (26 %), tandis que l’Alberta (10 188) et le Manitoba (10 134) se partagent la troisième place avec approximativement 8 % des membres chacune.

Le Québec arrive au sixième rang, derrière la Saskatchewan (8083) et talonné de près par la Nouvelle-Écosse (3595).