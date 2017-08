Un criminel notoire arrêté sur une piste cyclable à Montréal

Un homme recherché pour trafic de drogue au Canada et aux États-Unis a été arrêté sur une piste cyclable dans le secteur de Saint-Laurent, à proximité de la gare de train Bois-Franc, mercredi dernier par le Service de police de la Ville de Montréal. Katay-Khaophone Sychanta, âgé de 35 ans, avait pris la fuite après avoir été interpellé par des policiers qui y patrouillaient. Lorsque le policier l’a rattrapé à pied, le suspect a présenté une carte d’identité américaine. Ayant des doutes sur l’histoire qu’il racontait, les policiers ont poussé plus loin leurs vérifications et une prise d’empreintes digitales a permis de révéler sa véritable identité. L’homme figurait sur la liste des dix criminels les plus recherchés par le ministère de l’Intérieur des États-Unis.