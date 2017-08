Le ministère des Affaires autochtones scindé en deux

Le départ du cabinet de Judy Foote aura engendré un jeu de chaises musicales finalement de plus grande ampleur que prévu.

Le remaniement de lundi midi a été l’occasion pour Justin Trudeau d’ouvrir la porte de son Conseil des ministres à deux nouveaux venus (son proche ami et député terre-neuvien Seamus O’Regan et la députée néo-brunswickoise Ginette Petitpas Taylor) et de déplacer quatre ministres actuels.

M. O’Regan devient ministre des Anciens Combattants, en remplacement de l’Albertain Kent Hehr, qui lui se voit confier les Sports et les Personnes handicapées. M. Hehr se déplace en fauteuil roulant.

Le gouvernement scinde la responsabilité des Affaires autochtones en deux.

Un poste de ministre des Relations Couronne-Autochtones est créé et c’est l’ancienne titulaire des Affaires autochtones, Carolyn Bennett, qui l’obtient. Jane Philpott quitte pour sa part la Santé, où elle avait piloté les importants dossiers de l’aide médicale à mourir et de la légalisation de la marijuana, pour prendre possession du nouveau poste de Services aux Autochtones. C’est donc dire que Mme Bennett s’occupera des enjeux de réconciliation de longue haleine, tandis que Mme Philpott travaillera sur les enjeux quotidiens comme l’eau potable ou les soins de santé sur les réserves.

C’est la novice Ginette Petitpas Taylor qui prend le relais de Mme Philpott à la Santé. Il s’agit d’une entrée en force au cabinet. Elle a été élue à la Chambre des communes pour la première fois en 2015.

Au chapitre des promotions, on trouve aussi Carla Qualtrough, une ancienne athlète paralympique médaillée. Elle s’occupait jusqu’à présent du ministère mineur des Sports et des Personnes handicapées et prend la relève au gigantesque ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, laissé vacant par Mme Foote. Elle aura pour responsabilité de régler les problèmes tenaces du service de paye des fonctionnaires fédéraux Phénix.