Course à la direction du NPD : un premier débat majoritairement en français

Liste des candidats à la direction du Nouveau Parti démocratique

Charlie Angus : 54 ans, député de Timmins — Baie James (en Ontario) depuis 2004, ex-président du caucus du NPD et ex-porte-parole pour les affaires autochtones. S’exprime en français avec hésitation. Nombre d’appuis au caucus : deux dont la députée Christine Moore. Autres appuis notoires : le scientifique et environnementaliste David Suzuki, la présidente de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Robyn Benson, de même que les ex-députés fédéraux Andrew Cash et Pat Martin.

Niki Ashton : 34 ans, députée de Churchill — Keewatinook Aski (au Manitoba) depuis 2008, ex-porte-parole du NPD en matière d’emploi et de développement de la main-d’oeuvre. S’exprime en français avec quelques hésitations. Nombre d’appuis au caucus : cinq, dont le député Roméo Saganash. Autres appuis notoires : l’ex-député fédéral Joe Comartin. Elle est aussi soutenue par Cherri diNovo, ancienne candidate à la chefferie néo-démocrate actuellement députée à Queen’s Park.

Guy Caron : 49 ans, député de Rimouski-Neigette — Témiscouata — Les Basques depuis 2011 (au Québec), ex-porte-parole du NPD en matière de finances. Bilingue. Nombre d’appuis au caucus : trois, dont la députée Ruth Ellen Brosseau et le président du caucus québécois, Robert Aubin. Autres appuis notoires : les ex-députés fédéraux Yvon Godin et Rosanne Doré-Lefebvre. Il est également soutenu par l’ex-chef du NPD en Ontario, Howard Hampton.

Jagmeet Singh : 38 ans, député provincial de l’Ontario depuis 2011, chef adjoint du NPD dans cette province. S’exprime en français avec certaines hésitations. Nombre d’appuis au caucus : six dont la députée Hélène Laverdière. Autres appuis notoires : le député fédéral Brian Masse et l’ancienne députée fédérale Mylène Freeman. Il est également soutenu par de nombreux députés provinciaux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.