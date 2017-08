Course au NPD: troisième appui pour Guy Caron

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

Le candidat à la chefferie du Nouveau Parti démocratique (NPD) Guy Caron a reçu l’appui jeudi de Robert Aubin, le président du caucus québécois. Il s’agit du troisième élu du NPD au Québec à se ranger derrière M. Caron, après Ruth Ellen Brosseau et Anne Minh-Thu Quach. Robert Aubin estime que ce candidat à la direction est le plus susceptible de gagner l’adhésion des Québécois et des membres du parti. La position de Guy Caron au sujet du statut particulier réservé au Québec advenant l’élection d’un gouvernement néodémocrate, a aussi contribué à rallier M. Aubin.