La ministre Judy Foote devrait annoncer sa démission

Ottawa — La ministre fédérale des Services publics et de l’Approvisionnement, Judy Foote, devrait annoncer qu’elle quittera définitivement ses fonctions, selon ce que rapportent plusieurs médias.La députée de Bonavista-Burin-Trinity avait entamé en avril un congé d’une durée indéterminée en évoquant « des raisons personnelles et familiales ».Pendant son absence, c’est son homologue aux Ressources naturelles, Jim Carr, qui assumait ses fonctions ministérielles.Mme Foote a déjà connu des ennuis de santé à cause d’un cancer du sein diagnostiqué pour la première fois en 2000, alors qu’elle était députée et ministre libérale provinciale à Terre-Neuve-et-Labrador.Élue ensuite aux Communes en 2008, puis réélue en 2011 dans la circonscription de Random-Burin-St. George’s, elle avait annoncé à ses commettants, en 2014, que le cancer était revenu.Mme Foote avait été réélue en 2015 dans la circonscription redécoupée de Bonavista-Burin-Trinity, en récoltant près de 82 % des voix — un record au pays lors de ces élections générales.