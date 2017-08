Les parlementaires noirs ébranlés par les manifestations d’intolérance

Ils sont Noirs. Ils sont législateurs au Canada. Et les événements de Charlottesville tout comme, dans une moindre mesure, la manifestation de La Meute à Québec les ont soufflés. Ils s’interrogent sur le contexte qui amène cette extrême droite décomplexée à s’afficher au grand jour, mais ils restent optimistes quant au fait que cette haine demeure très marginale.

Le Réseau des dirigeants de gouvernement afro-canadiens, un regroupement de 17 députés fédéraux, provinciaux et sénateurs, a tenu en début de semaine sa troisième rencontre annuelle. Si diverses questions y ont été abordées, notamment la surreprésentation des Noirs parmi les inculpés pour possession de petites quantités de marijuana, en point de presse, ce sont les récentes manifestations d’intolérance qui ont accaparé l’attention.

Les trois parlementaires présents se sont fait demander comment ils avaient réagi en voyant les événements de Charlottesville. « C’était vraiment choquant. Je me suis dit : “C’est vrai. Ce n’est pas un mauvais film. Ce sont des gens qui expriment des idées en lesquelles ils croient profondément.” Je ne m’attendais pas, à notre époque, à entendre des points de vue aussi racistes ou antisémites », a confié le député libéral fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus.

M. Fergus préside le caucus des députés libéraux noirs à Ottawa. Il se dit néanmoins « optimiste ». « Je me réconforte en me rappelant la loi du nombre. On doit voir ceci dans son contexte. La très grande majorité des gens ne partagent pas ces idées. »

M. Fergus a dressé un parallèle avec les événements survenus à Québec. Si quelques centaines de personnes ont pris la rue pour exposer leur malaise envers l’immigration et la venue de réfugiés, il y en a eu des « centaines de milliers » qui ont célébré « la diversité et l’inclusion » en participant au défilé de la Fierté gaie à Montréal. « C’est beaucoup plus significatif. »

La sénatrice de la Nouvelle-Écosse Wanda Elaine Thomas Bernard, visiblement remuée, raconte que « [s]a réaction immédiate a été de penser à [ses] ancêtres ». « Cela m’a rappelé ce qu’ils ont enduré, à quel point cela a dû être douloureux et difficile pour eux. Mais en même temps, cela m’a rappelé à quel point nous sommes résilients en tant que peuple. »

La sénatrice rappelle tous ces « alliés » qui ont joint leur voix aux Noirs pour dire que « ce n’est pas acceptable ».

« C’était accablant pour moi, relate pour sa part le ministre libéral de l’Ontario Michael Coteau. Cela ne fait pas partie de ma réalité et j’espère que je ne verrai pas cela dans mon pays de mon vivant. Cela a été très troublant pour moi sur le plan émotif. » Toutefois, il pose cette question : « Ces événements arrivent-ils plus souvent ou attirent-ils plus l’attention qu’avant ? […] Retournons 10, 20 ou 30 ans en arrière. Il y a toujours eu quelques manifestations. Maintenant, on en a une conscience accrue. »

Mais pourquoi ces groupes semblent-ils autorisés à se faire entendre sur la voie publique ? M. Coteau parle de la détérioration de la situation économique et de l’augmentation de l’immigration.

Greg Fergus, lui, lance un appel à tous. « On semble avoir perdu, en tant que société, notre capacité à parler d’une façon nuancée. Quand on présente un dossier, c’est toujours noir ou blanc. […] Au lieu de chercher des réponses simplistes, il faut quelquefois bien écouter, bien comprendre la situation et bien présenter les choses, de manière à en voir les complexités. C’est un devoir pour les députés, pour les journalistes, mais aussi pour les citoyens. »