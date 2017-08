Ottawa ignore si son carillon devra être réduit au silence

Photo: iStock

Ottawa — Le ministère responsable des travaux de restauration de l’enceinte parlementaire à Ottawa dit ne pas encore savoir si le carillon de la Tour de la Paix pourra continuer à résonner pendant les travaux de rénovation de l’Édifice du Centre devant débuter en 2018. Pour la simple raison que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) dit ignorer l’ampleur des travaux à venir. SPAC indique qu’il doit d’abord exécuter « un vaste programme d’études », notamment ouvrir les murs de l’édifice, pour se faire une « idée juste de la portée, du calendrier et du budget nécessaire ». Aussi SPAC n’est-il pas en mesure de garantir que la Tour de la Paix jouxtant l’édifice restera ouverte, ce qui permettrait au carillon qui s’y trouve de continuer à résonner sur la colline.Véritable instrument de musique, non seulement le carillon d’Ottawa marque les heures et leurs quarts, mais il est utilisé pour livrer un concert chaque midi les jours de semaine.