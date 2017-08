Chefferie du NPD: Yvon Godin appuie Guy Caron

Le candidat à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) Guy Caron vient de recruter un appui de taille, celui de l’ex-député fédéral Yvon Godin. Cet ardent défenseur de la langue française a annoncé mardi qu’il se rangeait derrière le seul candidat québécois de la course. Yvon Godin a représenté la circonscription néo-brunswickoise d’Acadie-Bathurst durant 18 ans à la Chambre des communes. Il a souligné la maîtrise des deux langues officielles de Guy Caron et son travail en tant que porte-parole en matière de finances à la Chambre des communes. « Guy a bien défendu le côté économique au Parlement et je pense que c’est important, a-t-il expliqué en entrevue. Notre parti voit le côté économique et social. Je pense que Guy a une bonne base des deux côtés qui est importante pour nous autres. » À son avis, Guy Caron est le candidat le mieux positionné pour unir le NPD.