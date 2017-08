Ottawa demande au CRTC de refaire ses devoirs

Ottawa demande au CRTC de réviser ses décisions concernant les licences accordées aux grands diffuseurs privés de télévision du pays.

Le renversement exceptionnel se produit à la suite des représentations souvent critiques de groupes professionnels du secteur qui ont témoigné aux audiences nationales cette année. Le noeud du litige porte notamment sur le financement d’émissions originales.

« On demande au CRTC de réviser les décisions prises pour les licences des grands groupes autant français (Québecor, Bell, Corus et V) qu’en anglais (Bell, Corus et Rogers), explique au Devoir la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, responsable du secteur des communications. La décision concerne des chaînes comme TVA, Historia ou Série + en français ou CTV ou Movie Network en anglais. »

La volteface n’affecte pas Radio-Canada/CBC. La licence du diffuseur public sera étudiée plus tard, au cours des prochains mois.

Pression du milieu

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada (CRTC) est le gardien des ondes au pays. L’organisme fondé il y a près de cinquante ans (en 1968) a depuis rendu des milliers de décisions. Le gouvernement ne lui a demandé qu’à huit reprises (en comptant celle de lundi) de les réviser.

Le Conseil a accordé de nouvelles licences au printemps. La rebuffade du gouvernement est expliquée par la pression sectorielle, notamment de la part des producteurs d’émissions qui jugeaient les nouvelles règles trop peu contraignantes pour l’achat et la diffusion de contenus originaux nationaux non traduits.

« Nous avons entendu le secteur culturel, explique la ministre Joly. Quatre-vingt-neuf requêtes ont été présentées par différents groupes partout à travers le pays. »

Le gouvernement du Québec a aussi formulé une requête. Le ministre Luc Fortin, titulaire de la Culture, a écrit en juin une lettre à la ministre Joly pour exprimer sa « très grande préoccupation » au sujet des nouvelles conditions de licence.

« Nous comprenons donc les principales préoccupations, dit la ministre fédérale. Du côté français, les groupes demandent le soutien à du contenu original pour que le radiodiffuseur ne puisse pas simplement acheter et doubler des productions en anglais. On veut de l’investissement dans la production originale francophone. Du côté anglais, on réclame des investissements dans l’achat de dramatiques, de comédies, de documentaires originaux. »