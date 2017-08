Demandeurs d'asile: il faut donner l'heure juste, estime Couillard

Le premier ministre Philippe Couillard estime qu’il est « malheureux » qu’on ait fait croire aux demandeurs d’asile que l’acceptation comme réfugié au Canada et au Québec est « un fait accompli ».

À son arrivée au congrès des jeunes libéraux, samedi, il a rappelé qu’en moyenne, la moitié des demandes d’asile ou de réfugiés de la communauté haïtienne sont approuvées.

« Il ne faut pas enlever l’espoir aux gens […], mais il faut présenter un portrait réel de la situation, notamment auprès des personnes qui, encore aux États-Unis, pourraient être tentées de faire la même expérience », a-t-il affirmé.

Philippe Couillard s’est gardé de s’en prendre directement au premier ministre Justin Trudeau, qui a réagi au décret sur l’immigration du président américain Donald Trump, en janvier, en écrivant sur Twitter : « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera ». Il a aussi réservé ses commentaires au sujet du maire Denis Coderre, qui a oeuvré à donner à Montréal le titre de ville sanctuaire.

Le premier ministre du Québec a fait preuve de beaucoup moins de retenue au sujet du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault. « Si on va au bout de sa logique, quand il parle de la frontière qui est une passoire — ce qui d’ailleurs est faux — eh bien, on va faire un mur, n’est-ce pas M. Legault ? Et on va le faire payer par Haïti, pourquoi pas ! », a-t-il lancé.

Jeudi, François Legault a publié un message sur sa page Facebook dans lequel il disait s’inquiéter de voir le Québec « devenir une passoire » devant l’afflux de migrants qui arrivent sur son territoire.

« M. Legault, en février dernier, disait dans Le Devoir que le Québec et le Canada devaient accueillir à bras ouverts les réfugiés qui étaient en demande suite aux actions de l’administration Trump. Son discours est complètement changeant aujourd’hui », a aussi souligné Philippe Couillard.

Dans l’entrevue qu’il avait accordée, le chef caquiste affirmait que le Québec devait « s’abstenir pour l’instant de refouler à la frontière les migrants s’enfuyant des États-Unis de Trump », « sans pour autant compromettre la sécurité nationale ».

« Nous n’avons jamais dit qu’on doit refouler les migrants à la frontière », s’est défendu le porte-parole de la CAQ, Ewan Sauves. « Il faut s’occuper des gens qui ont passé la frontière, comme M. Legault l’a écrit sur Facebook. Ce qu’on dénonce, c’est le discours politique libéral, qui ouvre grand les bras à tous les migrants haïtiens des États-Unis venant demander asile ici, alors qu’en réalité, ils ont de minces chances d’être acceptés », a-t-il précisé.



D'autres détails suivront.