Industrie pétrolière: des militants bloquent un chemin en Gaspésie

Gaspé — En Gaspésie, des environnementalistes manifestent sur un chemin forestier menant au puits Galt numéro 4 de la compagnie Junex. Ils s’opposent à l’exploitation pétrolière et gazière dans la région. Des groupes environnementalistes gaspésiens offrent leur soutien à ces manifestants, dont certains seraient cagoulés. Le porte-parole d’Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, croit que l’action de ce groupe, qui souhaite demeurer anonyme, est légitime. Il affirme que les environnementalistes ont utilisé jusqu’ici des moyens plus traditionnels pour se faire entendre et que cette stratégie n’a pas fonctionné.