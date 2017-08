Alcool au volant: Ottawa songe à abaisser la limite légale

La ministre de la Justice du Canada, Jody Wilson-Raybould, songe à amender le Code criminel pour diminuer la limite du taux légal d’alcoolémie de 80 à 50 mg par 100 mL (0,08 à 0,05) dans le sang.

Dans une lettre envoyée à son homologue québécoise, Stéphanie Vallée, elle écrit qu’une telle modification législative « permettrait de mieux contrer le danger que posent les conducteurs qui ont consommé de l’alcool ».

La ministre Wilson-Raybould fait valoir dans la missive datée du 23 mai que la limite actuelle a été établie à la lumière de résultats de recherches selon lesquels « le risque d’être impliqué dans un accident de la route mortel était deux fois plus élevé à ce taux d’alcoolémie ».

Or, « des recherches plus récentes indiquent que les données initiales avaient sous-estimé ce risque » — le risque « est presque deux fois supérieur à 50 mg. À 80 mg, il est supérieur de près de trois fois, et il augmente de manière exponentielle au-delà de ce taux », écrit-elle.

La ministre de la Justice du Canada cite l’expérience de l’Irlande, qui est « particulièrement pertinente », plaide-t-elle, lorsque vient le temps d’illustrer l’« effet dissuasif » que l’adoption d’une limite légale de 0,05 peut entraîner.

« L’abaissement du taux d’alcoolémie à 50 mg, combiné au dépistage obligatoire d’alcool, a donné lieu à une diminution de 50 % des accidents mortels sur la route, et à une réduction approximative de 65 % du nombre d’accusations », souligne-t-elle.

Cette proposition de Jody Wilson-Raybould s’inscrit dans le cadre d’une démarche entreprise par le gouvernement libéral visant à resserrer l’étau sur les conducteurs qui prennent le volant après avoir consommé des substances qui altèrent les facultés.

Au printemps dernier, en même temps qu’il déposait le projet de loi sur la légalisation du cannabis, C-45, le gouvernement de Justin Trudeau présentait la mesure législative C-46, laquelle contient des mesures plus sévères en matière de conduites avec facultés affaiblies par l’alcool et la drogue.

En vertu des dispositions de C-46, les policiers pourraient notamment demander un échantillon d’haleine à un conducteur intercepté même si ce conducteur n’était pas soupçonné de conduire en état d’ébriété. À l’heure actuelle, les policiers ne peuvent le faire sans motifs raisonnables.

La ministre fédérale de la Justice n’était pas disponible pour une entrevue, mardi, pas plus que son homologue québécoise. Au bureau de Mme Vallée, on a dit ne pas avoir l’intention de faire de commentaires « vu que la question est toujours sous analyse ».

Le Québec demeure à ce jour la seule province canadienne à ne prévoir aucune sanction pour les conducteurs qui dépassent la limite de 0,05. Le gouvernement québécois a déjà proposé dans le passé de punir ces automobilistes, mais les démarches ont été infructueuses.