Les annonces électoralistes font partie de l’ADN de l’Ontario français

Bien que la nouvelle de la création d’un nouveau ministère des Affaires francophones en Ontario ait été saluée par le réseau associatif franco-ontarien, plusieurs commentateurs l’ont accueilli avec scepticisme, soulignant qu’il s’agit d’une annonce électoraliste qui n’engage aucun financement supplémentaire de la part de Toronto.

Pour d’autres, il s’agit d’un coup de théâtre à caractère improvisé préparé par un gouvernement qui espère regagner la faveur d’une minorité qui l’a lourdement critiqué depuis quelques années. Pourtant, ce genre d’annonce fait partie du jeu politique ontarien depuis près d’un siècle.

Dans la province du pragmatisme, la minorité franco-ontarienne — qui s’est historiquement représentée comme minorité nationale — a souvent fait les frais de la politique des « petits pas » qui caractérise l’octroi de nouveaux droits pour la minorité francophone par la province depuis l’abrogation du Règlement 17 en 1927.

En ce sens, les gains politiques ont souvent été présentés sous forme d’annonces électoralistes à un an, à un mois ou un an suivant une élection. La nomination de Robert Gauthier à titre de premier directeur de l’enseignement français en Ontario a lieu en 1937, une année électorale. Ce n’est qu’un début.

Écoles publiques

En 1968 sont adoptées les lois scolaires qui ont permis la création des écoles publiques de langue française, soit l’année suivant la victoire électorale de John Robarts. Son successeur, Bill Davis, va récidiver. Malgré ces lois, de nombreux conseils, administrés par la majorité, refusent de construire de nouvelles écoles, provoquant des crises linguistiques.

La première d’importance, celle de Sturgeon Falls en 1971, se déroule en pleine campagne électorale. Fin stratège, Davis manoeuvre pour obtenir une commission enquête et nomme l’année suivante un premier sous-ministre adjoint francophone au ministère de l’Éducation. Cherchant à consolider ses assises auprès de l’électorat francophone, Davis annonce en 1974 la création d’un Comité consultatif sur les affaires franco-ontariennes (CAFO), soit un an avant les élections de 1975.

Les commentateurs reprochent à l’époque au comité d’être un moyen pour récompenser les amis du gouvernement. Le CAFO a produit toutefois de nombreux rapports et a contribué à faire adopter une politique d’affichage bilingue dans les édifices gouvernementaux.

En 1985, les libéraux, après avoir conclu une entente avec les néodémocrates de Bob Rae, réussissent à mettre fin à 42 ans de gouvernement progressiste-conservateur à Queen’s Park. David Peterson avait d’ailleurs promis aux Franco-Ontariens une loi-cadre sur les services en français. Chose promise, chose due, et 1986 marque l’année de l’adoption de la loi 8 sur les services en français.

Cette nouvelle loi transforme le CAFO en l’Office des affaires francophones (OAF), le prédécesseur du ministère nouvellement annoncé. Plutôt que de conseiller le gouvernement, l’OAF doit désormais élaborer des politiques et des programmes pour aider le gouvernement à offrir des services à la population en français. L’agence de taille modeste pouvait néanmoins compter sur un budget et des employés.

En 2007, c’est au Commissariat aux services en français de voir le jour à quelques mois des élections. Dix ans jour pour jour après sa création, les libéraux annoncent la transformation de l’OAF en ministère des Affaires francophones (MAF) à un an des élections de 2018. Bref, on constate rapidement que les annonces électoralistes font partie de l’ADN de l’Ontario français.

Au-delà du cynisme

Il serait naïf de ne pas voir dans la création du ministère une manoeuvre politique pour acheter la loyauté des électeurs franco-ontariens. Certes, le gouvernement n’a pas encore annoncé des budgets supplémentaires pour le MAF, et sa permanence n’est pas garantie.

Cela dit, il a été, historiquement, beaucoup plus difficile de retirer des droits à la minorité franco-ontarienne que de leur en donner, et tous s’accordent pour dire que le nouveau ministère aura plus de moyens à sa disposition que n’en a l’Office. Parions que le MAF pourra bien faire partie d’un nouveau gouvernement, peu importe sa couleur.

Cette annonce arrive à un moment crucial pour l’Ontario français. Voilà que la minorité obtient un gage de légitimité et du prestige pour un poste était peu convoité au cabinet des ministres. Les Affaires francophones ont été jusqu’à présent occupées par un ministre délégué, plutôt que par un ministre en bonne et due forme.

Cette injection en capital symbolique et ce gain méritent d’être soulignés malgré leur caractère électoraliste béant. Précisons : notre intention n’est pas de fustiger les commentateurs qui analysent avec un oeil critique les annonces faites par Queen’s Park, là n’est pas la question. L’analyse dans la durée des gains politiques en Ontario français nous démontre toutefois que la minorité a souvent profité de ce genre d’annonce et qu’il s’agit ici, au-delà du cynisme, d’un gain important pour l’Ontario français.