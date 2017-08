Le recensement en bref

Voici quelques points saillants tirés des données du recensement de 2016 dévoilées mercredi par Statistique Canada, sur la langue, les ménages et l’état matrimonial :

La langue

La population qui a déclaré le français comme langue maternelle au Québec est passée de 79,7 à 78,4 % entre 2011 et 2016.

Le pourcentage de population de langue maternelle anglaise au Québec a augmenté, alors qu’il a fléchi pour l’ensemble du Canada.

70,5 % des répondants au Québec ont indiqué parler « uniquement » le français, comparativement à 72,8 % cinq ans plus tôt ; l’usage de l’anglais « uniquement » est passé de 6,2 à 6,6 %.

Le taux de bilinguisme a atteint un nouveau sommet au Canada, passant de 17,5 à 18 % entre 2011 et 2016 ; cette augmentation est surtout attribuable au Québec (hausse de 8,8 %).

19,4 % des Canadiens ont indiqué qu’ils parlaient plus d’une langue à la maison, comparativement à 17,5 % en 2011.

Les ménages

Un « ménage moyen canadien » comptait 2,4 personnes en 2016, comparativement à 5,6 personnes en 1871 ;

Plus du tiers des Canadiens âgés de 20 à 34 ans vivaient avec au moins un de leurs parents en 2016, contre 30,6 % en 2001 ; le phénomène des « Tanguy » est plus marqué en Ontario.

Un peu plus de 28 % de tous les ménages comptaient une seule personne en 2016 — un record depuis 1867, et pour la première fois le plus usuel des accommodements de logement ; 53,7 % de ces ménages étaient des femmes.

Les couples avec enfants représentaient 26,5 % de tous les ménages en 2016, contre 31,5 % en 2001.

Trois enfants canadiens sur dix vivaient au sein de ménages dits « non conventionnels » — famille monoparentale, belle-famille, grands-parents ou autres proches, famille d’accueil. Statistique Canada a recensé 28 030 enfants placés en famille d’accueil au pays en 2016.

Le couple

On comptait 72 880 « couples de même sexe » au Canada en 2016, une hausse de 60,7 % en 10 ans. Le tiers de ces couples étaient mariés, et environ 12 % — surtout des femmes — vivaient avec des enfants.

33 % des femmes âgées de 65 ans et plus vivaient seules en 2016, comparativement à 38,3 % en 2001 — et à 17,5 % chez les hommes ; 51,4 % des femmes âgées disaient former un « couple », contre 44,4 % en 2001.

Les couples mariés sont toujours majoritaires, mais le nombre de couples formés de conjoints de fait est passé de 6,3 % en 1981 à 21,3 % en 2016.

Ce sont les « ménages intergénérationnels » (au moins trois générations de la même famille) qui ont connu la plus importante augmentation en 2016, à 37,5 %, comparativement à 21,7 % pour l’ensemble des ménages.