Chefferie du PCC : Maxime Bernier a amassé plus que ses rivaux

Ottawa — Maxime Bernier n’a peut-être pas été élu chef du Parti conservateur du Canada, mais c’est lui qui a remporté la course du financement. De nouvelles données rendues publiques mardi par Élections Canada indiquent que le député beauceron a amassé 426 329 $ du 1er avril au 30 juin — à la fin de la course à la direction du parti. Les militants conservateurs ont choisi leur nouveau chef le 27 mai. M. Bernier aura ainsi réussi à récolter 2,5 millions $ depuis le début de la campagne, l’an dernier, ce qui le place loin devant tous ses adversaires. Andrew Scheer, élu chef du Parti conservateur le 27 mai après 13 tours de scrutin, a quant à lui accumulé 261 446 $ en contributions de sympathisants au cours de la même période, pour un total de 989 006 $ depuis l’an dernier. Le nouveau chef se classe troisième pour le deuxième trimestre et quatrième depuis le début de la campagne. Kevin O’Leary, le célèbre homme d’affaires qui s’est retiré un mois avant la fin de la course pour se rallier à Maxime Bernier, a récolté environ 383 450 $ au cours du deuxième trimestre — et 1,4 million $ en tout, ce qui le place en troisième position. C’est la députée très conservatrice Kellie Leitch, avec un total de près de 1,5 million $, qui se classe deuxième derrière son collègue Bernier — il faut dire qu’elle avait été la première à officialiser sa candidature.