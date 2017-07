Les dons suivant les désastres au Canada rarement doublés par Ottawa

Le premier ministre Justin Trudeau a encouragé les Canadiens à faire des dons à la Croix-Rouge pour aider les Britanno-Colombiens aux prises avec des incendies de forêt, tout comme il l’avait fait pour les victimes des inondations au Québec et en Ontario. Mais contrairement à d’autres désastres survenus sur le plan international, le Canada ne s’est pas engagé à égaler les dons individuels des Canadiens.

Le gouvernement fédéral a lancé des programmes pour égaler les dons individuels pour plus de douze événements internationaux depuis 2004. Or, il ne l’a fait qu’une seule fois pour un désastre naturel survenu au pays : lorsque des incendies de forêt avaient ravagé la région de Fort McMurray, en Alberta, l’année dernière. Le gouvernement avait alors versé 104,5 millions, le montant équivalent des dons des Canadiens.

Kimberley Nemrava, la vice-présidente de la Croix-Rouge en Colombie-Britannique et au Yukon, estime qu’un tel engagement du gouvernement encourage les Canadiens à donner de l’argent.

La Croix-Rouge a observé des « hausses dans les dons » chaque fois que le gouvernement a lancé un programme pour égaler les dons.

Les donateurs semblent aimer l’idée que le gouvernement double le montant, a soutenu Mme Nemrava.

Début en 2004

Le premier programme pour égaler les dons des Canadiens à l’international a été lancé en 2004, après le tsunami dans l’océan Indien. Depuis, le Canada a offert près de 800 millions pour 12 autres désastres.

Ce chiffre n’inclut pas la campagne du printemps dernier consacrée à la famine en Afrique, ni les 2 millions annoncés par M. Trudeau après le séisme dans le centre de l’Italie.

Sur le plan international, le Canada fait ses dons à différents organismes caritatifs, mais il verse parfois les fonds à des organisations multinationales, comme les Nations unies.

Au printemps, le Canada s’est engagé à verser 1 million à la Croix-Rouge canadienne pour aider les familles affectées par les inondations au Québec et en Ontario.

Il y a une semaine, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a annoncé que le Canada verserait un montant équivalant aux dépenses de la Croix-Rouge en aide directe aux sinistrés des incendies en Colombie-Britannique.