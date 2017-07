Ottawa: manifestation prévue contre la compensation versée à Omar Khadr

Ottawa — Une manifestation doit se tenir dimanche sur la Colline du Parlement, à Ottawa, pour dénoncer la compensation de 10,5 millions de dollars versée par le gouvernement Trudeau à l’ancien détenu de la prison de Guantanamo Omar Khadr.

Les protestataires demandent à ce que le dédommagement soit plutôt remis aux familles des militaires américains qui ont été tués ou blessés par le jeune Canadien.

Le premier ministre Justin Trudeau soutient que le gouvernement n’avait pas le choix, et que la facture aurait été beaucoup plus salée si le règlement avait été décidé par les tribunaux.

Selon un récent sondage de la firme Angus Reid, plus de 70 % des Canadiens estiment que le gouvernement a pris la mauvaise décision.

Justin Trudeau a dit espérer que les futurs gouvernements réaliseront qu’« on ne peut pas malmener, ignorer et retirer les droits fondamentaux à quiconque au Canada ».

Le soldat américain Chris Speer avait été tué lors d’une opération en Afghanistan au cours de laquelle Omar Khadr, alors âgé de 15 ans, avait été blessé puis arrêté avant d’être emprisonné et torturé à Guantanamo pendant des années pour crimes de guerre.

Omar Khadr a admis à Guantanamo qu’il avait lancé la grenade ayant tué le sergent Speer, mais il a plus tard soutenu qu’il avait fait ces aveux dans le seul but de quitter la prison américaine et de purger sa peine au Canada.