Colombie-Britannique: l’ex-première ministre Christy Clark démissionne

Vancouver — L’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique Christy Clark démissionnera du poste de chef du Parti libéral provincial. Mme Clark a fait part de ses intentions dans une brève déclaration, vendredi. Elle quittera aussi son siège de députée de Kelowna-West. Elle a dit en avoir informé ses collègues. Elle quittera ses fonctions le 4 août. Par communiqué, Mme Clark s’est dite fière de tout ce qu’elle a accompli, notamment d’avoir fait de la Colombie-Britannique le chef de file de l’économie canadienne et d’avoir créé 200 000 emplois. Elle a qualifié la protection par la province de la forêt pluviale du Grand Ours de « cadeau fait au monde par la Colombie-Britannique ». La chef de parti de 51 ans avait causé la surprise à l’élection de 2013 en menant les libéraux à la victoire. Les plus récentes élections lui ont cependant été moins favorables, de sorte qu’elle n’a pu obtenir un gouvernement majoritaire, son parti n’ayant remporté que 43 des 87 sièges à l’Assemblée législative. Ce gouvernement minoritaire a rapidement été renversé par le Nouveau parti démocratique, appuyé par le Parti vert. Les libéraux ont ainsi perdu le pouvoir après 16 ans. Mme Clark dit que lorsqu’elle a remis sa démission à la lieutenante-gouverneure Judith Guichon, elle a tenté de convaincre celle-ci de décréter une nouvelle élection. Mme Guichon a plutôt demandé au chef néodémocrate John Horgan de former le gouvernement.