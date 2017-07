Les commissaires doivent regagner la confiance des familles, croit Michèle Audette

Mme Audette croit que les commissaires devront communiquer directement avec le public «sur une base continue», et faire preuve de plus de transparence.

Si les chefs autochtones ont jugé bon de ne pas réclamer la démission des commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, du chemin reste à parcourir pour regagner la confiance des familles, croit Michèle Audette.

« J’apprécie que les chefs aient pris cette décision, mais pas pour moi, car je suis remplaçable : pour les Canadiens et Canadiennes [qui] vont pour la première fois entendre toutes ces familles raconter ce qui est arrivé », confie la commissaire.

Mme Audette croit que les commissaires devront communiquer directement avec le public « sur une base continue », et faire preuve de plus de transparence. « On doit expliquer ce qu’on fait, où on s’en va, les gens n’en ont aucune idée. »

La commissaire dit avoir hâte de discuter avec ses collègues lors de leur rencontre la semaine prochaine à Vancouver. Ce sera l’occasion de faire le point et d’analyser la motion adoptée par l’APN demandant au gouvernement d’élargir le mandat de la commission afin « d’inclure les pratiques politiques et policières ».

Elle rappelle que la commission a déjà le pouvoir de « contraindre une institution, un corps policier, qu’il soit fédéral, provincial, municipal ou même d’une communauté autochtone, à répondre à [ses] questions ».

Mandat incompris

À ses yeux, son mandat reste incompris. « Notre travail n’est pas de faire celui de la police, et ça déçoit. Beaucoup pensaient qu’on allait rouvrir des dossiers. Nous, on enquête sur le travail des policiers, comment ils ont fait leurs protocoles, leurs enquêtes, comment ils ont répondu aux familles. »

Mais elle reconnaît que les commissaires devraient pendre une partie du blâme. « On n’a pas articulé [le mandat] de façon répétée depuis le départ. »

Durant leur rencontre, les commissaires finaliseront aussi leur demande de prolongation de l’enquête, le rapport final devant être remis le 1er novembre 2018 au gouvernement Trudeau. « On est capable de rendre quelque chose en deux ans, mais il y aura moins d’enjeux couverts. Pour formuler des recommandations de qualité, il va falloir une prolongation. »

Elle espère d’ici là que le rapport préliminaire qui doit être déposé en novembre cette année sera bien accueilli par le gouvernement.