Trudeau contredit Couillard et réitère son refus

Philippe Couillard pensait avoir trouvé une poignée pour forcer Justin Trudeau à causer constitution, mais le premier ministre canadien a fermé la porte à nouveau. Bien que Justin Trudeau souhaite renouveler la relation avec les Premières Nations, il estime qu’il y parviendra au sein du système fédéral actuel. Le premier ministre canadien nie qu’une relation de gouvernement à gouvernement avec les communautés autochtones nécessite, comme le plaide Philippe Couillard, une modification constitutionnelle.

Justin Trudeau réitérait, il y a dix jours, sa promesse phare de réconcilier la couronne et les communautés autochtones en faisant notamment de leur relation « une relation renouvelée de nation à nation, de gouvernement à gouvernement ». Ce qui a fait dire à Philippe Couillard la semaine dernière que le premier ministre Trudeau s’était ainsi engagé à créer un « nouvel ordre de gouvernement », ce qui « a un lien avec le texte constitutionnel ».

« Il y a énormément qu’on peut faire pour améliorer la gouvernance, le partenariat, le travail ensemble, la réconciliation de façon tangible et concrète avec les outils dont on dispose actuellement, a répliqué Justin Trudeau mardi. Je ne trouve pas que ça exige un débat constitutionnel. »

Début juin, M. Trudeau avait déjà rejeté le projet de pourparlers constitutionnels de Philippe Couillard, qui souhaite convaincre les Canadiens des revendications québécoises dans le but de reprendre éventuellement des négociations qui permettraient à terme au Québec d’adhérer à la Loi constitutionnelle. La réplique du premier ministre canadien avait été on ne peut plus claire : « On ne rouvre pas la Constitution. »

Le gouvernement québécois espérait néanmoins pouvoir plaider que la Constitution aurait à être modifiée pour permettre à Ottawa de parler d’une nouvelle relation de gouvernement à gouvernement avec les Premières Nations, les Inuits et les Cris. Des juristes de l’État québécois s’affairaient même à étayer cet argument, avait appris Le Devoir. Justin Trudeau ne partage toutefois pas leur lecture, a-t-il tranché en point de presse au Parlement mardi.