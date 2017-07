Justin Trudeau se veut rassurant quant à la renégociation de l’ALENA

À moins d’un mois du début des négociations sur la modernisation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), Justin Trudeau insiste sur le fait que le Canada doit pouvoir compter sur un mécanisme de règlement des litiges « juste et équitable ».

Le premier ministre a voulu « rassurer » les Canadiens à ce sujet, mardi, disant toutefois ne pas avoir pour autant l’intention de négocier sur la place publique avant que les pourparlers ne se mettent officiellement en branle, le 16 août prochain.

Il n’a pas voulu dire si le gouvernement canadien pourrait carrément quitter la table des négociations si l’administration Trump insistait sur le retrait du mécanisme de règlement des différends, le chapitre 19 du traité, comme l’a rapporté mardi le quotidien The Globe and Mail.

Cette disposition revêt une importance significative pour le Canada — c’est grâce à elle que le gouvernement a eu gain de cause dans le conflit du bois d’oeuvre dans le passé, et on est actuellement plongé dans une nouvelle guerre commerciale dans ce secteur.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, doit comparaître devant le comité du commerce international le 14 août afin de discuter des priorités du Canada pour ces négociations, dont la première ronde se tiendra du 16 au 20 août prochain à Washington.