Le crime reste stable au pays

Justin Trudeau a beau marteler depuis deux ans que la marijuana reste illégale tant que son gouvernement ne l’aura pas légalisée, les infractions liées au cannabis déclarées par la police continuent néanmoins de se faire moins nombreuses. Quant au taux de criminalité au pays, il fait du surplace, confirme Statistique Canada.



Le rapport annuel de l’agence sur les crimes déclarés par la police révèle que, de manière générale, le nombre d’infractions au Code criminel (en excluant les délits de la route) est resté stable, à près de 1,9 million de cas, puisque la police n’a répertorié en 2016 que 27 700 infractions de plus qu’en 2015.



La gravité des crimes commis n’a pas beaucoup changé elle non plus, l’indice de gravité de la criminalité (IGC) ayant augmenté de seulement 1 % l’an dernier.

En fait, les moyennes de la moitié des crimes violents ont reculé de 2015 à 2016. Mais d’autres ont néanmoins augmenté, comme les taux d’infractions sexuelles contre les enfants (+30 %), les infractions autres que des homicides ayant causé la mort (+14 %), les infractions liées à la nouvelle loi sur la prostitution (+11 %), les agressions sexuelles graves (+6 %), et la séquestration ou l’enlèvement (+4 %).

Les crimes les plus violents, les homicides, ont en revanche diminué de 1 % — la police en a déclaré deux de plus en 2016 qu’en 2015, mais en raison de la croissance de la population, le taux d’homicides par 100 000 habitants a reculé.

Des statistiques qui font dire à Pierre Landreville, professeur émérite de criminologie à l’Université de Montréal, que la minime augmentation de la criminalité au Canada entre 2015 et 2016 « ne veut pas dire grand-chose ». L’année 2015 représentait déjà une légère hausse par rapport à la précédente — un bond depuis les années 1990, à la suite du premier soubresaut de 2003.

Mais M. Landreville tempère cette nouvelle fluctuation. « On voit que, dans les dix dernières années, il y a une diminution très nette des infractions au Code criminel. Et si on regarde sur une plus longue période, c’est une chute libre depuis le début des années 1990 », plaide le professeur, qui note que le taux total d’infractions de 2016 a diminué de 50 % par rapport aux années 1990, et de 29 % par rapport à 2006.

Moins de marijuana ?

Autre tendance qui se confirme : les taux d’infractions liées au cannabis ont poursuivi leur recul pour une cinquième année consécutive. En 2016, environ 55 000 infractions du genre ont été signalées par la police, soit 6000 de moins qu’en 2015. De ce nombre, 81 % concernaient la possession de marijuana — soit un recul de 12 % par rapport à 2015, qui était en baisse de 15 % par rapport à 2014. Au Québec, le taux est resté inchangé.

Statistique Canada y va cependant d’une mise en garde. « Le taux d’infractions liées au cannabis déclarées par la police affiche un recul, mais ce n’est pas le cas de la consommation de cannabis par les Canadiens », note l’agence statistique en citant ses propres données. Car en 2015, 12 % des 15 ans et plus — ou 3,6 millions de Canadiens — avaient consommé du cannabis au cours de l’année précédente, une légère hausse par rapport aux 11 % — ou 3,1 millions de personnes — de 2013, mais bien plus que les 9 % de 2011.

Est-ce signe que les corps policiers ont relâché leurs efforts de répression depuis que le gouvernement de Justin Trudeau a été élu en 2015 en promettant de légaliser la marijuana ? Le professeur Landreville remarque que, de manière générale, dans tous les cas d’infractions liées aux drogues en général, « ça reflète plutôt l’activité de la police que la réalité de la criminalité ».

Les infractions liées à la cocaïne ont aussi diminué, pour une quatrième année de suite (-8 % par rapport à 2015), tout comme celles de possession d’ecstasy (-40 %). La possession d’héroïne (+32 %), de méthamphétamine (+22 %) et de médicaments comme les opioïdes, le fentanyl ou la « drogue du viol » (+7 %) ont cependant augmenté.

Bien que les infractions liées à la marijuana soient en baisse, celles pour conduite avec facultés affaiblies par la drogue ont augmenté. Et ce, même si le taux global de conduite avec facultés affaiblies a reculé de 3 %. Statistique Canada note que 96 % de ces cas concernent la conduite sous l’effet de l’alcool. Du côté de la conduite sous l’effet de la drogue, la police a recensé 343 infractions de plus en 2016, pour un total de 3098 — une hausse de 11 % au Canada. Au Québec, la hausse se chiffre à 10 %.

Les néodémocrates, qui réclament la décriminalisation de la possession simple de marijuana, ont de nouveau dénoncé que des milliers de Canadiens écopent d’un dossier criminel à quelques mois de la légalisation du cannabis. « Une injustice flagrante »,selon le député Alistair MacGregor.

Le gouvernement a rappelé qu’il menait une révision du système de pardons, dont les résultats aiguilleront une réforme. Les pardons sont devenus plus dispendieux, sous l’ancien gouvernement conservateur, et ne peuvent être réclamés que cinq ans après l’infraction.

De nouvelles lois, de nouveaux chiffres

L’entrée en vigueur de lois conservatrices a par ailleurs rebrassé les statistiques de criminalité. C’est le cas notamment d’une loi renforçant les peines maximales pour les infractions sexuelles contre des enfants. Ceux-ci sont désormais catégorisés à part, ce qui donne l’impression que les cas d’agressions sexuelles ont diminué de 1 % — avec 21 000 agressions déclarées en 2016. Mais la police a déclaré 6900 cas d’infractions sexuelles contre des enfants en 2016, soit une hausse de 30 % par rapport à 2015 — date de l’entrée en vigueur des nouvelles peines maximales.

Bien que le crime n’ait pas changé, son degré de gravité s’est trouvé rehaussé. « Les peines maximales ayant augmenté depuis quelques années, ça peut avoir un effet sur l’augmentation de l’indice de gravité général », explique Pierre Landreville.

Idem pour le partage d’images intimes sans consentement, qui fait l’objet d’une nouvelle infraction au Code criminel. La police a donc rapporté une hausse de 137 % de ce genre d’infractions l’an dernier (815 cas) — la première année entière d’application de la loi.

La croissance s’est concentrée en Ontario et au Québec, où les cas ont bondi de 53 en 2015 à 186 en 2016. La pornographie juvénile est aussi en augmentation depuis huit ans — en hausse de 41 % en 2016. Le rapport note qu’un important projet de dépistage à Vancouver explique en partie cette variation.



La loi sur la prostitution des conservateurs a quant à elle interdit en 2014 la sollicitation et le fait de payer pour obtenir des services sexuels. Ces infractions ont haussé de 11 % l’an dernier, alors qu’on en dénombrait 708.